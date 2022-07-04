Щонайменше шестеро людей загинули та понад 30 поранено внаслідок стрілянини на параді на честь Дня незалежності США 4 липня в Хайленд-парку, штат Іллінойс.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Речник поліції Кріс Ковеллі повідомив, що на місці вилучено гвинтівку, зауваживши, що не може розголошувати подробиць про те, де було знайдено зброю. Проте, зазначив, що схоже на те, що чоловік стріляв з даху. Зловмисника досі не затримали.

У поліції вважають, що підозрюваним може бути білий чоловік у віці від 18 до 20 років, з довгим чорним волоссям, невеликої статури, одягнений у білу чи синю футболку.

Пані мер Гайленд-Парку Ненсі Ротерінг звернулася до жителів, закликавши їх залишатися у “високій готовності”, оскільки ситуація продовжує бути “активною”.

Наразі слідчі шукають у соціальних мережах підказки, щоб з’ясувати, чи були в мережі якісь погрози щодо масової стрілянини.

Своєю чергою, президент США Джо Байден вже зреагував на стрілянину під час параду в Гайленд-Парку, зазначивши, що він і перша леді Джилл Байден “шоковані безглуздим насильством із застосуванням зброї, яке знову принесло горе людям, американській спільноті в цей День Незалежності”.

Він наголосив, що звернувся до федеральних правоохоронних органів з проханням “допомогти в терміновому пошуку стрілка”.