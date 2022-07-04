Про це інформує американський телеканал CNN.
Речник поліції Кріс Ковеллі повідомив, що на місці вилучено гвинтівку, зауваживши, що не може розголошувати подробиць про те, де було знайдено зброю. Проте, зазначив, що схоже на те, що чоловік стріляв з даху. Зловмисника досі не затримали.
У поліції вважають, що підозрюваним може бути білий чоловік у віці від 18 до 20 років, з довгим чорним волоссям, невеликої статури, одягнений у білу чи синю футболку.
Пані мер Гайленд-Парку Ненсі Ротерінг звернулася до жителів, закликавши їх залишатися у “високій готовності”, оскільки ситуація продовжує бути “активною”.
Наразі слідчі шукають у соціальних мережах підказки, щоб з’ясувати, чи були в мережі якісь погрози щодо масової стрілянини.
Своєю чергою, президент США Джо Байден вже зреагував на стрілянину під час параду в Гайленд-Парку, зазначивши, що він і перша леді Джилл Байден “шоковані безглуздим насильством із застосуванням зброї, яке знову принесло горе людям, американській спільноті в цей День Незалежності”.
Він наголосив, що звернувся до федеральних правоохоронних органів з проханням “допомогти в терміновому пошуку стрілка”.
- Нагадаємо, 3 липня у столиці Данії до місця стрілянини в торговому центрі Field’s стягнули значні сили поліції. Є загиблі та поранені, правоохоронці повідомили про затримання однієї особи.
- У травні підліток застрелив щонайменше 19 дітей та двох дорослих у початковій школі Увальде, штат Техас. Це найбільш трагічна стрілянина у школі США за десятиліття.
- 21-річний американець з Атланти (штат Джорджія) Роберт Аарон Лонг, який убив шістьох азійських жінок, діяв, можливо, не через расову неприязнь. Хлопець лікувався від сексуальної адикції.
- 16 березня 2021 року в американській Атланті й передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.