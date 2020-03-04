Ще трьох чернівчан госпіталізували з підозрами на коронавірус

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.
“Ще 3 чернівчан госпіталізували з ознаками інфекційного захворювання та історією подорожі в країни, де є офіційно підтверджені випадки коронавірусу”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі людей оглядають інфекціоністи.
Водночас, за даними “UA: Буковина”, двоє чоловіків та жінка мають симптоми ГРВІ. За декілька годин інфекціоністи встановлять, чи це ГРВІ. Якщо не підтвердять, перевірятимуть на коронавірус.
Пацієнтів привезли на машині швидкої допомоги. Машину одразу відправили на дезінфекцію.
Варто зазначити, що станом на середу, 4 березня, в Україні є ще шість підозр на коронавірус COVID-19.
- Напередодні в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.