Ще трьох чернівчан госпіталізували з підозрами на коронавірус

У Чернівцях госпіталізували ще трьох осіб з підозрою на зараження коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

“Ще 3 чернівчан госпіталізували з ознаками інфекційного захворювання та історією подорожі в країни, де є офіційно підтверджені випадки коронавірусу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі людей оглядають інфекціоністи.

Водночас, за даними “UA: Буковина”, двоє чоловіків та жінка мають симптоми ГРВІ. За декілька годин інфекціоністи встановлять, чи це ГРВІ. Якщо не підтвердять, перевірятимуть на коронавірус.

Пацієнтів привезли на машині швидкої допомоги. Машину одразу відправили на дезінфекцію.

Варто зазначити, що станом на середу, 4 березня, в Україні є ще шість підозр на коронавірус COVID-19.