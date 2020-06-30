Covid-19 Україна

оновлено 30.06.2020 о 12:01

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«Шкарлет – чорт»: у Києві протестують проти нового голови Міносвіти

Сьогодні, 30 червня, близько 200 протестуючих зібралося на акцію протесту проти нового в. о. голови Міністерства освіти Сергія Шкарлета.

Вівторок, 30 червня 2020, 12:26

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Спочатку мітингувальники зібралися з прапорами і плакатами під стінами Кабінету Міністрів. Але потім рушили до Офісу Президента.

Учасники акції вигукували: “Шкарлет – чорт!”, “Аваков – чорт!”.

На думку протестуючих, призначення Сергія Шкарлета на посаду означає реванш Партії регіонів.

Київ_мітинг_Шкарлет

Київ_мітинг_Шкарлет

Київ_мітинг_Шкарлет

Київ_мітинг_Шкарлет

Київ_мітинг_Шкарлет

Київ_мітинг_Шкарлет

Київ_мітинг_Шкарлет

Київ_мітинг_Шкарлет

Київ_мітинг_Шкарлет

Київ_мітинг_Шкарлет

Київ_мітинг_Шкарлет

Київ_мітинг_Шкарлет

Київ_мітинг_Шкарлет

Київ_мітинг_Шкарлет

Київ_мітинг_Шкарлет

Київ_мітинг_Шкарлет

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Нагадаємо, що виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.

Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Сергій Шкарлет – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету.

Теги: Шкарлет, Міносвіти

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