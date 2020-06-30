«Шкарлет – чорт»: у Києві протестують проти нового голови Міносвіти

Сьогодні, 30 червня, близько 200 протестуючих зібралося на акцію протесту проти нового в. о. голови Міністерства освіти Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Спочатку мітингувальники зібралися з прапорами і плакатами під стінами Кабінету Міністрів. Але потім рушили до Офісу Президента.

Учасники акції вигукували: “Шкарлет – чорт!”, “Аваков – чорт!”.

На думку протестуючих, призначення Сергія Шкарлета на посаду означає реванш Партії регіонів.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Нагадаємо, що виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.