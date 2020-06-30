«Шкарлет – чорт»: у Києві протестують проти нового голови Міносвіти

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Спочатку мітингувальники зібралися з прапорами і плакатами під стінами Кабінету Міністрів. Але потім рушили до Офісу Президента.
Учасники акції вигукували: “Шкарлет – чорт!”, “Аваков – чорт!”.
На думку протестуючих, призначення Сергія Шкарлета на посаду означає реванш Партії регіонів.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Нагадаємо, що виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.
Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.
Сергій Шкарлет – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету.
- #Букви повідомляли, що в 2010 році Сергій Шкарлет був обраний до Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.
- Проєкт “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” повідомляв, що кандидат на посаду міністра освіти України Сергій Шкарлет неодноразово попадався на науковому плагіаті.
- До старшому науковому співробітника Інституту фізики НАН Антона Сененка приходив співробітник СБУ через акцію проти призначення Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти.