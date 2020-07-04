Про це він розповів в інтерв’ю виданню Lb.ua.

Так, відповідаючи на питання про копіювання цілих абзаців роботи авторства Микитенко і Гребенюк, Шкарлет сказав, що це його “творчий доробок”.

“З Микитенко я був виконавцем проекту з 2011-го року по Міжнародному науково-технічному університету. Є зареєстрована тема. Це моє авторське право, згідно зі статтею 13 Закону “Про авторські права”, яка поділяє всі суміжні права між всіма авторами. У мене з Микитенко спільний науковий доробок. Я маю право взагалі не посилатись на свої статті, і в науковому світі це є нонсенсом”, – пояснив він.

Щодо іншої роботи, то за словами Шкарлета, він використав напрацювання докторанта Ружицького.

“Є докторант Ружицький (співавтор Шкарлета, – ред.) в цій статті, і це теж є його науковий доробок. Я стою за загальною редакцією монографії, а загальна редакція передбачає, що я міг би взагалі слова не писати. Я формую концепцію, формую зміст, мету і завдання. Це взагалі не коректно – писати про плагіат в цій частині”, – сказав він.

Крім того, у відповідь на фразу про те, що в роботах в.о. очільника МОН дослівно цитуються інші наукові праці без вказівки джерела, Шкарлет заявив, що в нього там є “квадратні дужечки”.

“Ви щось перекручуєте. Там що, посилань немає у мене? Ну я не зобов’язаний посилатись на всі статті в інтернеті, я посилаюся лише на першоджерело. Ви упереджені, у мене там є квадратні скобочки”, – сказав він.

Нагадаємо, що виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.

Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.