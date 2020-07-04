Про це він розповів в інтерв’ю виданню Lb.ua.

“Можу розказати всю історію. Перше, що я сказав Володимиру Олександровичу перед початком співбесіди, що обов’язково “вилізе” мій певний слід стосовно Партії регіонів. Він є. У 2010-му році мене обрали ректором, в травні я почав виконувати свої обов’язки. У вересні люди з керівництва обласної адміністрації мені сказали: “Ти балотуєшся”. Попит на рейтингових політиків завжди був, є і буде”, – розповів Шкарлет.

За його словами, відмовитися від балотування він “реально не міг”.

“Поясню, чому. Університет – державна установа. Я не хотів ризикувати – якщо в цій політичній частині ти відмовляєшся від чогось, значить, завтра страждати буде, можливо, весь колектив”, – пояснив в.о. очільника МОН.

Він також зазначив, що не читав і не давав інтерв’ю, в якому нібито він заявив, що “повністю поділяє погляди й принципи Партії регіонів”.

“Для мене це дуже дивне інтерв’ю. Повірте, я цього інтерв’ю реально не читав. І точно такого не міг сказати. Там написано, ніби я сказав, що я підтримую Партію регіонів ще з 2004-го року. Але у 2004-у році я працював лише один рік на посаді ректора приватного університету. Мені треба було форматувати навчальний процес, шукати приміщення, шукати викладачів. У 2007-2009 році я дуже плідно співпрацював з Миколою Томенком за рядом проєктів. Скажіть мені, яке стикування може бути з Партією регіонів? Я такої фрази не говорив. Я не давав це інтерв’ю. Можливо, там є питання, які мені ставили, але цей абзац я взагалі не пам’ятаю”, – заявив Шкарлет.

Він також заперечив інформацію про дружні стосунки з Дмитром Табачником та його заступником Євгеном Сулімою. І наголосив, що не підтримує з ними стосунки.

“Я по роботі працював з ними. Я працював з усіма міністрами, починаючи від Згуровського. Не було ніяких тісних стосунків. Є фотографія з Табачником, яку зараз витягли. Слухайте, в мене є і з Лілією Гриневич фотографія, зроблена, коли вона мені вручала державну премію. Чому її не показали? В мене є з Сергієм Квітом фотографія, як він приїхав до нашого університету, сидів зі мною за одним столом, виступав перед студентами, тиснув мені руку. Чому цю фотографію не показали? В мене була фотографія з покійним Іваном Олександровичем Вакарчуком, який запросив мене до себе в кабінет міністра на співбесіду як наймолодшого професора. Сказав, що в нього до мене претензій немає, вручив атестат професорський”, – розповів в.о. міністра освіти.

Нагадаємо, що виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.

Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.