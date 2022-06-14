Президент США Джо Байден продовжив на один рік національну надзвичайну ситуацію через загрозу безпеці та зовнішній політиці держави з боку Білорусі. Зокрема, через шкідливу діяльність білоруського режиму та тривалі зловживання, спрямовані на придушення демократії та здійснення прав людини та основних свобод.

Про це повідомили в Білому домі.

16 червня 2006 року (указ №13405) у США запроваджено надзвичайний стан через дії керівництва Білорусі, який згодом розширено 9 серпня 2021 року (указ №14038).

У 2006 році на тлі дій та політики деяких членів уряду Білорусі, спрямовані на підрив демократичних процесів у Білорусі, які проявилися на недемократичних виборах у березні 2006 року, щодо порушення прав людини та політичні репресії, про корупцію й неправомірне використання білоруських державних активів.

Згодом у 2021 році Байден розширив сферу дії надзвичайного стану. Він врахував фальсифікацію президентських виборів, репресії, ліквідацію політичної опозиції та організацій громадянського суспільства, а також загрозу для міжнародних цивільних авіаперевезень у Білорусі.

“Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність білоруського режиму та давні зловживання продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів”, — наголосив президент США.

За його словами, з цієї причини національний надзвичайний стан, оголошений виконавчим наказом 13405, який був розширений у виконавчому наказі 14038, має продовжувати діяти після 16 червня 2022 року.

У такий спосіб він продовжив на один рік національну надзвичайну ситуацію, оголошену виконавчим указом 13405.