Про це повідомили в Білому домі.
16 червня 2006 року (указ №13405) у США запроваджено надзвичайний стан через дії керівництва Білорусі, який згодом розширено 9 серпня 2021 року (указ №14038).
У 2006 році на тлі дій та політики деяких членів уряду Білорусі, спрямовані на підрив демократичних процесів у Білорусі, які проявилися на недемократичних виборах у березні 2006 року, щодо порушення прав людини та політичні репресії, про корупцію й неправомірне використання білоруських державних активів.
Згодом у 2021 році Байден розширив сферу дії надзвичайного стану. Він врахував фальсифікацію президентських виборів, репресії, ліквідацію політичної опозиції та організацій громадянського суспільства, а також загрозу для міжнародних цивільних авіаперевезень у Білорусі.
“Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність білоруського режиму та давні зловживання продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів”, — наголосив президент США.
За його словами, з цієї причини національний надзвичайний стан, оголошений виконавчим наказом 13405, який був розширений у виконавчому наказі 14038, має продовжувати діяти після 16 червня 2022 року.
У такий спосіб він продовжив на один рік національну надзвичайну ситуацію, оголошену виконавчим указом 13405.
- Нагадаємо, що з 7 червня збройні сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності. Причина тренувань: “перехід із мирного на воєнний час”.
- Варто зазначити, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруським військам, ймовірно, доведеться воювати за захід України, аби її “не відтягнув Захід”.
- Також через санкції проти РФ унаслідок повномасштабного вторгнення на територію України, у Росії значно скоротилися обсяги імпорту. Саме тому Білорусь вперше випередила Німеччину за вартістю експорту до Росії.
- Зокрема, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про можливість транзиту українського зерна через територію країни до портів Балтійського моря.