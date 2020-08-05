Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував селекторну нараду з мерами міст на тему ситуації з поширенням коронавірусу COVID-19, а також для роз'яснення нових заходів адаптивного карантину.

Про це він поінформував на сьогоднішньому засіданні Уряду.

З проханням організувати таку нараду Шмигаль звернувся до міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова, міністра розвитку громад Олексія Чернишова.

“Надзвичайно важливо сьогодні максимально комунікувати з керівниками районів, міст обласного значення… Я попрошу і міністра охорони здоров’я, і міністра регіонального розвитку, і міністра Кабінету Міністрів організувати селекторну нараду з мерами міст, де ми зможемо обговорити, зняти всі проблемні питання для того, щоб мери також розуміли повністю, як працює ця система захисту здоров’я наших громадян”, – зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що адаптивний карантин розподілений по зонам, щоб не вводити обмеження по всій Україні.

Шмигаль запевнив, що суб’єктивний людський фактор щодо внесення міст до відповідних зон карантину виключений.

“Працює математична модель, куди вносять дані про кількість нових випадків, динаміку захворювання, завантаженність ліжок у лікарнях, кількість тестувань… Суб’єктивний людський фактор виключений. Математична модель рахує відносні прирости, кількість хворих і здатність медичної системи витримувати ці навантаження”, – наголосив він.

(На відео – з 2:45)