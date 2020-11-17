З початку дії "карантину вихідного дня" активність громадян України у великих містах з населенням понад 100 тисяч осіб у суботу знизилася майже на 19%, а в неділю – на 27%.

Про це поінформував сьогодні під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

“За даними РНБО, активність громадян у великих містах з населенням понад 100 тисяч у суботу знизилася майже на 19%, в неділю – на 27%. Тобто люди банально залишилися вдома, і це знизило мобільність… Це стало найбільшим досягненням і найменшим пересуванням людей з весни, коли діяв жорсткий карантин. Це означає, що “карантин вихідного дня” дає свої результати”, – зазначив Шмигаль.

Очільник Уряду уточнив, що результати “карантину вихідного дня” (щодо зменшення кількості заражених коронавірусом) можна буде побачити “вже в найближчі два тижні”.

Шмигаль послався на дослідження німецьких вчених (Інституту Роберта Коха). За його словами, ключовий висновок учених полягає в тому, що “інтенсивний тривалий особистий контакт у закритих приміщеннях пов’язаний із найвищим ризиком передачі інфекції”.

Одне з джерел поширення вірусу, за словами Шмигаля, – це “закриті приміщення, де перетинаються різні соціальні групи людей”.

“У місцях культури, соціального дозвілля, де люди проводять багато часу, значно збільшується ризик зараження. І найбільше часу в місцях дозвілля, як відзначають вчені, люди проводять саме на вихідних”, – заявив Шмигаль.

“Головний висновок: якщо ми зменшимо соціальні контакти людей хоча б на вихідні, – ми зможемо хоча б частково розірвати ланцюжок захворюваності”, – наголосив прем’єр.