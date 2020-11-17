У Кабінеті Міністрів України зараз не бачать необхідності розгортати мобільні госпіталі. Однак підготовка до їх розгортання ведеться.

Про це поінформував сьогодні під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляють #Букви.

За його словами, на початку епідемії в Україні були готові для прийому хворих на коронавірус COVID-19 всього 12 500 ліжок. Зараз їх кількість становить 54 тисячі. І кожного тижня Кабмін додає від 2 до 4 тисяч нових ліжок.

“Наразі ми не бачимо необхідності розгортати мобільні госпіталі. Однак така підготовка вже ведеться”, – наголосив Шмигаль.

Він також поінформував, що в середині квітня проводилося 3,5 тис. ПЛР-тестів на день. Зараз Україна виходить на рівень 50 тис. ПЛР-тестувань на день. До кінця року Кабміном поставлено завдання профільному міністерству вийти на 75 тис. таких тестувань на день.

У свою чергу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на сьогоднішньому онлайн-брифінгу повідомив, що на розгортання тимчасових госпіталів Кабмін виділив 118,5 млн грн.

“Кількість нових хворих на COVID-19 стрімко зростає. Тому, окрім постійного збільшення ліжко-місць у медичних закладах, триває робота й над розгортанням тимчасових госпіталів. Зокрема, напередодні було виділено 118,5 млн грн для облаштування таких госпіталів у Києві, Одесі та Краматорську”, – зазначив міністр.

Степанов уточнив, що локації, де будуть облаштовані тимчасові госпіталі, визначить місцева влада. Планується задіяти місцеві інфраструктурні об’єкти (наприклад, перепрофілювати спортивні та культурні комплекси, санаторії, готельні комплекси або торгово-розважальні центри).