В Уряді України вважають малоймовірною ситуацію, за якої доведеться знову повертатися до жорсткого карантину (локдауну) на території всієї країни.

Про це заявив в ефірі телеканалу “1+1” прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, щоб країна знову потрапила в локдаун, в половині областей повинна почати колосально зростати захворюваність на коронавірус COVID-19.

“Ми не передбачаємо ситуації, коли може відбутися локдаун цілої країни. Ми говоримо про адаптивний карантин. Тобто якщо ми бачимо, що локально виникло захворювання в якомусь місті або області, то буде введено локально карантин там, де виникають спалахи. В тому і полягає адаптивність карантину. Для того, щоб ціла країна потрапила знову в локдаун, потрібно хоча б в половині областей мати колосальне зростання, пік, потрібно мати перевантаження медицини”, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр додав, що зараз мова не йде про якісь конкретні дати в питанні завершення карантину.

“Ми не називаємо сьогодні дату, ми говоримо про те, що офіційно карантин діє до 22 травня, відповідно до постанови Уряду. Але це не кінцева дата, він буде продовжений”, – зазначив Шмигаль.

“Ми знаходимося на піку захворюваності. Ми йдемо досить рівно останні 7-8 днів. У нас не збільшується щоденна кількість захворілих відсоткова… Але ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищувала б або була рівною кількості хворих. Цей етап дуже важливий. Переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік і починаємо рухатися вниз”, – пояснив він.

За словами очільника Уряду, метро та міжміський транспорт вирішено не запускати на перших етапах послаблення карантину, оскільки це може спровокувати спалах коронавірусу.

“Метро і міжміський транспорт – це дуже важливе питання. Поки ми не пройшли цей пік, то уявіть: два мільйони людей щодня збираються в вагонах – досить близький контакт. Метро і міжміський транспорт може стати великим каталізатором поширення захворювання”, – заявив Шмигаль.

При цьому на запитання журналіста, чи можна сказати, що транспорт запрацює у середині літа, прем’єр заявив: “Хочеться, щоб це було швидше. Я більший оптиміст, тому хочу сподіватися, що все буде трішечки швидше”.

(На відео – з 3:00)