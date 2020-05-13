Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не зміг відповісти на запитання, коли будуть створені анонсовані ним 500 тисяч нових робочих місць.

Конфуз стався сьогодні під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

Запитання щодо термінів створення робочих місць поставив позафракційний нардеп Антон Поляков. Він змусив прем’єра розгубитися.

Шмигаль не відразу знайшовся, що відповісти, а через деякий час заявив, засміявшись:

“На жаль, навіть не знаю, що вам відповісти. Хіба що переформулюйте своє запитання”.

В подальшому нардепи знову підняли питання про 500 тисяч робочих місць. Тоді вже Шмигаль почав шукати графіки і запевнив, що відповідну програму презентують на засіданні Уряду.

“500 тисяч робочих місць: сьогодні ця програма буде презентована міністром економіки на засіданні Уряду. Є чітке розуміння, в яких галузях і де будуть створені ці 500 тисяч робочих місць. Є відповідна програма… Вони не будуть створені завтра за один день. Частина з них (місць, – ред.) вже створена, створюються, частина буде створена через тиждень, частина – через місяць. Наше завдання на час виходу з карантину та переходу до адаптивного (карантину, – ред.) забезпечити можливість всім безробітним, зареєстрованим в Україні, отримати роботу”, – зазначив прем’єр.

Він також заявив, що “у нас зараз вже під 500 тисяч зареєстрованих безробітних”.

Шмигаль не зміг відповісти на питання про 500 тис. робочіх місць, які сам і обіцяв Робочі місця? Які робочі місця? Нічого особливого, просто прем’єр-міністр Шмигаль не зміг відповісти на питання про 500 тисяч робочих місць, які сам і обіцяв 🤷🏻‍♂️ Опубліковано Букви Середа, 13 травня 2020 р.

Варто зазначити, що в квітні Денис Шмигаль анонсував створення 500 тисяч робочих місць із оплатою до 8 тисяч гривень, які “дадуть можливість людині місяць-два-три протриматися в умовах існуючих обмежень” та “заробляти, а не чекати, що держава виплатить якісь мізерні кошти”.

Йшлося про роботу в соціальній, комунальній та бюджетній сферах. Також голова Уряду згадав і про “Велике будівництво”, де, за його словами, близько 170 тисяч робочих місць і ще близько 150 тисяч – в супутніх сферах.