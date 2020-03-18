Таку заяву він зробив сьогодні під час засідання Уряду.
“Уряд не буде і не має права обмежуватися сьогодні лише боротьбою з коронавірусом. Ми повинні готувати країну до інших викликів – світова криза і можлива економічна криза в Україні, котра буде наслідком світової, і ми в цьому не сумніваємося. І це теж виклик для міністра економіки, для Уряду, для нашої країни і бізнесу зокрема”, – наголосив він.
У зв’язку з цим Шмигаль дав доручення новопризначеному міністру розвитку економіки Ігорю Петрашку розробити кілька сценаріїв “можливих економічних наслідків для України в нинішніх умовах”.
“Ми аналізуємо стан як української економіки, так і світової. Я вже давав розпорядження Міністерству розвитку економіки розробити кілька сценаріїв можливих економічних наслідків для України в нинішніх умовах, щоб ми могли оперативно реагувати. І зараз даю таке доручення новопризначеному міністру”, – заявив очільник Уряду.
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Крім того, Шмигаль поінформував про проведення переговорів із Міжнародним валютним фондом щодо надання Україні фінансової підтримки. За словами прем’єра, переговори відбуваються “кожного дня в селекторному режимі”.
“Ми просуваємося вперед щодо фінансової підтримки від цієї міжнародної організації. Є відповідні розпорядження міністру фінансів. Сподіваємося найближчим часом на позитивний результат. Зворотній зв’язок від МВФ сьогодні досить позитивний”, – запевнив прем’єр.
(На відео – з 5:59)
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