Макрон наполягає на «відчутних» гарантіях безпеки НАТО для України

31 травня президент Франції Емманюель Макрон закликав Захід запропонувати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки під час протистояння російському повномасштабному вторгненню.

Джерело: Barrons

Акцентувавши, що Україна “сьогодні захищає Європу”, Макрон заявив у Братиславі, що в інтересах Заходу, щоб Київ мав гарантії безпеки від НАТО.

“Тому я за те, і це буде предметом колективних переговорів у наступні тижні… щоб запропонувати відчутні та надійні гарантії безпеки Україні”, – додав він.

За його словами, різні члени НАТО можуть надати ці гарантії на час, поки Україна очікує вступу до Альянсу. Макрон пояснив, що необхідно побудувати “щось між безпекою, наданою Ізраїлю, і повноправним членством”.

Глава французької держави перебуває з візитом у Словаччині, де виступив на заході, організованому аналітичним центром Globsec з міжнародних справ, напередодні саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі 11-12 липня.

Глава французької держави наголосив, що потрібно сьогодні всіма засобами допомогти Україні здійснити ефективний контрнаступ проти російських військ, активізувавши зусилля. Тому що те, що станеться в найближчі кілька місяців, – заявив Макрон, – дає шанс на “міцний мир”.

Раніше стало відомо, що цього тижня на зустрічі в Осло міністри закордонних справ держав-учасників НАТО намагатимуться зменшити розбіжності щодо заявки України на членство. Нині союзники сперечаються через заклики надати Києву дорожню карту вступу на липневому саміті.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки триває повномасштабна війна проти Росії.

На саміті 2008 року в Бухаресті блок НАТО погодився на приєднання України. Одначе відтоді лідери не просуваються у питанні надання Києву плану дій щодо членства, у якому було б визначено графік наближення країни до Альянсу.

Очікується, що на зустрічі в Осло глави МЗС також обговорять обрання глави НАТО, оскільки Столтенберг має залишити посаду у вересні.