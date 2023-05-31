Макрон наполягає на «відчутних» гарантіях безпеки НАТО для України

Джерело: Barrons
Акцентувавши, що Україна “сьогодні захищає Європу”, Макрон заявив у Братиславі, що в інтересах Заходу, щоб Київ мав гарантії безпеки від НАТО.
“Тому я за те, і це буде предметом колективних переговорів у наступні тижні… щоб запропонувати відчутні та надійні гарантії безпеки Україні”, – додав він.
За його словами, різні члени НАТО можуть надати ці гарантії на час, поки Україна очікує вступу до Альянсу. Макрон пояснив, що необхідно побудувати “щось між безпекою, наданою Ізраїлю, і повноправним членством”.
Глава французької держави перебуває з візитом у Словаччині, де виступив на заході, організованому аналітичним центром Globsec з міжнародних справ, напередодні саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі 11-12 липня.
Глава французької держави наголосив, що потрібно сьогодні всіма засобами допомогти Україні здійснити ефективний контрнаступ проти російських військ, активізувавши зусилля. Тому що те, що станеться в найближчі кілька місяців, – заявив Макрон, – дає шанс на “міцний мир”.
Раніше стало відомо, що цього тижня на зустрічі в Осло міністри закордонних справ держав-учасників НАТО намагатимуться зменшити розбіжності щодо заявки України на членство. Нині союзники сперечаються через заклики надати Києву дорожню карту вступу на липневому саміті.
Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки триває повномасштабна війна проти Росії.
На саміті 2008 року в Бухаресті блок НАТО погодився на приєднання України. Одначе відтоді лідери не просуваються у питанні надання Києву плану дій щодо членства, у якому було б визначено графік наближення країни до Альянсу.
Очікується, що на зустрічі в Осло глави МЗС також обговорять обрання глави НАТО, оскільки Столтенберг має залишити посаду у вересні.
Зауважимо, 17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.
15 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає сенсу обговорювати членство України в Альянсі, поки вона не перемогла у війні. Він наголосив, що спершу країна має здобути перемогу “як суверенна незалежна нація в Європі”.
На думку Генсекретаря, немає “сенсу обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу” до її перемоги (у війні з РФ – ред.). Він нагадав, що країни-члени блоку вже неодноразово заявляли, що Україна долучиться до НАТО.
Також зауважимо, що країни Північноатлантичного альянсу дійшли до спільного рішення, що Україна не отримає офіційного запрошення до вступу в НАТО на саміті у Вільнюсі, який заплановано на 11-12 липня. Проте серед країн-учасниць блоку спостерігають певні розбіжності щодо конкретних етапів інтеграції України в Альянс.
- Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО й зазначив, що це має відбутися за прискореною процедурою за прикладом Швеції і Фінляндії.
- Лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.
- Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу.
- Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот напередодні можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини висловився на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі.
- 17 травня парламент Естонії під час засідання ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО.