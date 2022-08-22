Міністерство оборони ФРН відхилило пропозицію депутатів бундестагу від правлячої коаліції постачити Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення бундесверу. Через загрозу, що походить від РФ, Німеччина не може піти на подібні ризики.

Про це пише видання DW, посилаючись на заяву офіційного представника військового відомства.

За словами представника, зараз ФРН має бути готова до того, що Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО.

Він нагадав, що Німеччина має надавати своїм партнерам по альянсу “підтримку в межах зобов’язань”, як це передбачено статтею 5 Договору про НАТО.

“Під час холодної війни ми, ймовірно, не зрозуміли б, якби наші союзники скоротили колективну оборону через ситуацію на різних театрах воєнних дій — а такі у світі були”, – додав представник військового відомства.

У спільній статті, оприлюдненій у неділю, 21 серпня, експерти в галузі оборони, соціал-демократ Крістіан Клінк, представниця партії “Союз 90/”зелені” Зара Нанні та вільний демократ Александер Мюллер розкритикували нинішню позицію Берліна, що підтримка потенціалу бундесверу для захисту Німеччини та НАТО має пріоритет над наданням допомоги Україні.

Автори статті вказали, що досі уряд пояснював порівняно невеликі обсяги військової допомоги Україні дефіцитом військової техніки у німецькій армії.