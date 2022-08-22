Про це пише видання DW, посилаючись на заяву офіційного представника військового відомства.
За словами представника, зараз ФРН має бути готова до того, що Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО.
Він нагадав, що Німеччина має надавати своїм партнерам по альянсу “підтримку в межах зобов’язань”, як це передбачено статтею 5 Договору про НАТО.
“Під час холодної війни ми, ймовірно, не зрозуміли б, якби наші союзники скоротили колективну оборону через ситуацію на різних театрах воєнних дій — а такі у світі були”, – додав представник військового відомства.
У спільній статті, оприлюдненій у неділю, 21 серпня, експерти в галузі оборони, соціал-демократ Крістіан Клінк, представниця партії “Союз 90/”зелені” Зара Нанні та вільний демократ Александер Мюллер розкритикували нинішню позицію Берліна, що підтримка потенціалу бундесверу для захисту Німеччини та НАТО має пріоритет над наданням допомоги Україні.
Автори статті вказали, що досі уряд пояснював порівняно невеликі обсяги військової допомоги Україні дефіцитом військової техніки у німецькій армії.
“Це не що інше, як сконструйований конфлікт цілей, оскільки безпеку та стабільність Європи наразі захищають в Україні”, – зазначили вони.
- За даними Кільського інституту, починаючи з квітня Європа зменшує обсяг надання Україні військової допомоги. У липні, за даними ЗМІ, одразу шість країн Європи не надали Україні нових обіцянок військової допомоги.
- У Німеччині та Швеції заявили, що Україна має право використовувати зброю від західних партнерів для захисту своєї територіальної цілісності, зокрема для повернення Криму.
- Голова польського уряду Матеуш Моравецький розкритикував Європейський Союз. За його словами, ЄС роками не хотів нічого чути про російську загрозу, а деякі лідери країн-членів Євросоюзу були “спокушені” президентом РФ Володимиром Путіним.
- Рейтинг канцлера Німеччини Олафа Шольца та правлячої “світлофорної” коаліції опустився до найнижчого рівня за весь час від початку правління у грудні. Майже дві третини німців – 62% – незадоволені роботою Шольца, натомість підтримують його лише 25%.
- У Німеччині ЗМІ та опозиція критикують Шольца за недостатнє постачання озброєння Україні.