Канцлер ФРН Олаф Шольц оглянув газову турбіну для газопроводу "Північний потік", що пройшла технічне обслуговування в Канаді і з середини липня знаходиться в Німеччині. У середу, 3 серпня, він відвідав завод компанії Siemens Energy у місті Мюльхайм-ан-дер-Рур та заявив, що технічні причини для скорочення поставок російського газу до ФРН відсутні, а все, що висувається Москвою як обґрунтування цих заходів, не пояснюється фактами.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Він звинуватив російську сторону у затягуванні повернення до РФ газової турбіни. Наголосив, що деталь можна у будь-який час перевезти до РФ, оскільки ЄС не ухвалив санкції щодо російського газу і немає підстав для заборони транспортування турбіни.

Шольц попередив, що Німеччині слід готуватися до подальших проблем із постачанням російського газу, навіть якщо турбіну перевезуть до РФ.

Своєю чергою, глава Siemens Energy Крістіан Брух зазначив, що на компресорній станції “Північного потоку” працює одна турбіна, а для 100-відсоткового завантаження необхідні п’ять. Водночас для транспортування турбіни, що знаходиться в Німеччині, в РФ необхідна лише відповідна заявка російського “Газпрому”, заявив він і наголосив на відсутності технічних причин для скорочення постачання газу.

25 липня “Газпром” поширив заяву про зупинку через ремонтні роботи експлуатації газотурбінного двигуна Siemens на компресійній станції (КС) “Портова”, яка відповідає за прокачування газу трубопроводом “Північний потік”. У мінекономіки Німеччини вважають, що “технічних причин для скорочення постачання немає”.

У червні “Газпром” різко скоротив прокачування газу трубопроводом “Північний потік”. У російській компанії це пояснили невчасним поверненням газової турбіни Siemens після ремонту в Канаді. А з 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу було зупинено через планову профілактику. Крім того, через бюрократичну тяганину в Німеччині “Газпром” не отримав відремонтовану турбіну до завершення профілактичного ремонту трубопроводу. У Німеччині, яка отримує основний обсяг споживаного російського газу “Північним потоком”, вважають причиною для скорочення політичні мотиви.

Наприкінці липня “Газпром” скоротив постачання газу СП-1 до 20%.

Довідка. “Північний потік” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.