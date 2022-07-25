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У “Газпромі” погрожують скороти постачання газу “Північним потоком” з 27 липня

Російський концерн "Газпром" зупиняє експлуатацію газотурбінного двигуна Siemens на компресійній станції (КС) "Портова", яка відповідає за прокачування газу трубопроводом "Північний потік". У зв'язку з виведенням турбіни з експлуатації постачання газу скоротяться з 27 липня до 33 млн куб. м на добу, що становитиме близько 20% від пропускної потужності. Наразі добова продуктивність вузла становить близько 67 млн ​​кубометрів.

Понеділок, 25 липня 2022, 20:59
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Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на повідомлення російської компанії від 25 липня.

У “Газпромі” це рішення пояснюють необхідністю проведення ремонтних робіт.

Як випливає із котирувань європейської біржі ICE, на тлі повідомлень про скорочення експортних обсягів вартість серпневих ф’ючерсів на газ зросла приблизно на 10%.

Водночас у Мінекономіки Німеччини стверджують, що “технічних причин для скорочення постачання немає”. Однак глава німецького Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер повідомив, що замовлення на постачання газу “Північним потоком” на 27 липня вже скоротилися вдвічі.

У червні “Газпром” різко скоротив прокачування газу трубопроводом “Північний потік”. У російській компанії це пояснили невчасним поверненням газової турбіни Siemens після ремонту в Канаді. А з 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу було зупинено через планову профілактику. У Німеччині, яка отримує основний обсяг споживаного російського газу “Північним потоком”, вважають причиною для скорочення поставок політичні мотиви.

У листі від 14 липня “Газпром” заявив, що оголошує форс-мажор на постачання з 14 червня, юридичне положення означає, що він не може гарантувати постачання газу через “виняткові обставини”.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек зауважив, що РФ маніпулює питанням турбіни. Водночас речник міністерства у ФРН зауважив, що турбіна була замінною частиною, яку планувалося використовувати лише з вересня, тобто її відсутність не може бути справжньою причиною падіння потоків газу до технічного обслуговування.

Довідка. “Північний потік-1” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.

Теги: газовий шантаж, Газпром, Північний потік-1, російський газ

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