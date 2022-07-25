У “Газпромі” погрожують скороти постачання газу “Північним потоком” з 27 липня

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на повідомлення російської компанії від 25 липня.
У “Газпромі” це рішення пояснюють необхідністю проведення ремонтних робіт.
Як випливає із котирувань європейської біржі ICE, на тлі повідомлень про скорочення експортних обсягів вартість серпневих ф’ючерсів на газ зросла приблизно на 10%.
Водночас у Мінекономіки Німеччини стверджують, що “технічних причин для скорочення постачання немає”. Однак глава німецького Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер повідомив, що замовлення на постачання газу “Північним потоком” на 27 липня вже скоротилися вдвічі.
У червні “Газпром” різко скоротив прокачування газу трубопроводом “Північний потік”. У російській компанії це пояснили невчасним поверненням газової турбіни Siemens після ремонту в Канаді. А з 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу було зупинено через планову профілактику. У Німеччині, яка отримує основний обсяг споживаного російського газу “Північним потоком”, вважають причиною для скорочення поставок політичні мотиви.
У листі від 14 липня “Газпром” заявив, що оголошує форс-мажор на постачання з 14 червня, юридичне положення означає, що він не може гарантувати постачання газу через “виняткові обставини”.
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек зауважив, що РФ маніпулює питанням турбіни. Водночас речник міністерства у ФРН зауважив, що турбіна була замінною частиною, яку планувалося використовувати лише з вересня, тобто її відсутність не може бути справжньою причиною падіння потоків газу до технічного обслуговування.
Довідка. “Північний потік-1” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.
- Нагадаємо, відсутня турбіна, через яку, за словами Москви, трубопровід “Північний потік-1” перекачує менше газу до Європи, застрягла на транзиті в Німеччині, оскільки РФ досі не дала добро на її транспортування.
- Віце-канцлер ФРН Роберт Габек заявив, що влада Німеччини готує новий пакет заходів енергетичної безпеки на випадок кризи з постачанням газу. Зокрема, буде посилено вимоги щодо мінімального рівня заповненості газосховищ — до 75% з вересня, 85 відсотків з жовтня та 95% з листопада.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про важливість ширшого використання відновлюваних джерел енергії на тлі російської агресії проти України.
- За червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з РФ по її газопроводах.Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає заперечення проти згортання атомної енергетики в країні обґрунтованими, попри загрозу нестачі природного газу через обмеження з РФ.
- 22 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що РФ не є надійним постачальником газу.