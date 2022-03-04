Про це компанія оголосила у Twitter.
“Війна в Україні має як величезний людський вплив, так і спричиняє серйозні порушення ланцюга постачання та умов торгівлі, тому групи компаній вирішили тимчасово зупинити діяльність IKEA у РФ, — йдеться у повідомленні.
Офіційно магазини зачиняються з 4 березня. 3 березня, у мережі по всій РФ вишикувались черги.
У компанії запевнили, що виконають свої зобов’язання щодо виплати заробітної плати.
The war in Ukraine has both a huge human impact and is resulting in serious disruptions to supply chain and trading conditions, which is why the company groups have decided to temporarily pause IKEA operations in Russia. Read our statement here: https://t.co/0ss6WrAHIM pic.twitter.com/ixJyyAifFX
— IKEA (@IKEA) March 3, 2022
- Нагадаємо, 4 березня одна з найбільших транснаціональних компаній з виробництва пропрієтарного програмного забезпечення для обчислювальної техніки Microsoft заявила, що призупиняє “всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft у РФ”.
- Лондонська фондова біржа зупинила торгівлю з компаніями, які тісно пов’язані з РФ. Йдеться зокрема про енергетичні та банківські компанії, такі як “Газпром” “Сбербанк EN+ “, “Лукойл” та “Полюс”.
- 2 березня російський “Сбербанк” оголосив про вихід з європейського ринку після того, як зіштовхнувся з великим відпливом готівки, а також через небезпеку для своїх працівників та відділень. Оголошення “Сбербанку” з’явилось через декілька годин після того, як Європейський центральний банк наказав закрити “Sberbank Europe”.
- Раніше стало відомо, що Європейський Союз у зв’язку з вторгненням Росії в Україну заборонив окремим банкам РФ доступ до системи SWIFT та ввів додаткові обмеження, серед яких – заборона постачати в Росію банкноти євро.