Про це компанія оголосила у Twitter.

“Війна в Україні має як величезний людський вплив, так і спричиняє серйозні порушення ланцюга постачання та умов торгівлі, тому групи компаній вирішили тимчасово зупинити діяльність IKEA у РФ, — йдеться у повідомленні.

Офіційно магазини зачиняються з 4 березня. 3 березня, у мережі по всій РФ вишикувались черги.

У компанії запевнили, що виконають свої зобов’язання щодо виплати заробітної плати.

The war in Ukraine has both a huge human impact and is resulting in serious disruptions to supply chain and trading conditions, which is why the company groups have decided to temporarily pause IKEA operations in Russia. Read our statement here: https://t.co/0ss6WrAHIM pic.twitter.com/ixJyyAifFX

— IKEA (@IKEA) March 3, 2022