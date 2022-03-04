У шведській компанії IKEA ухвалили рішення щодо припинення роботи своїх магазинів на території РФ через російську агресію в Україні. Росіяни зреагували створенням величезних черг, скуповуючи залишки товару.

Про це компанія оголосила у Twitter.

“Війна в Україні має як величезний людський вплив, так і спричиняє серйозні порушення ланцюга постачання та умов торгівлі, тому групи компаній вирішили тимчасово зупинити діяльність IKEA у РФ, — йдеться у повідомленні.

Офіційно магазини зачиняються з 4 березня. 3 березня, у мережі по всій РФ вишикувались черги.

У компанії запевнили, що виконають свої зобов’язання щодо виплати заробітної плати.