8 лютого на саміті Diia Summit 2022 Президент Володимир Зеленський анонсував нову програму з надання безплатних смартфонів вакцинованим українцям віком від 60 років. Користувачам "Дії" запропонували обрати назву для програми серед наступних варіантів: "Бабусяфон", "ЄДідусь і є Бабуся", "ЄСмартфон". Користувачі соцмереж "прийняли виклик влади" та бурхливо відреагували на ініціативу.

#Букви зібрали найяскравіші реакції соціальних мереж.

Гарант Конституції запевнив, що програма діятиме для всіх громадян України старше 60 років. Водночас у Міністерстві цифрової трансформації уточнили, що реалізують ініціативу лише для вакцинованих осіб.

І поки чинна влада очікує зворотний зв’язок від народу та пропонує взяти участь у творенні “нового діджиталізованого майбутнього” та самостійно обрати назву анонсованої програми, українці вже знайшли вихід, як у звичний спосіб донести власне бачення ініціативи Володимира Зеленського. Окремо зауважили відносно запропонованих варіантів назв.

Хтось поставив одвічне запитання Всесвіту.

Змагались майстри сарказму навперебій, вмовляючи чинного Президента більше не впроваджувати власні нововведення.

Не обійшлося також без згадки про попередні меми, від котрих соцмережі ще досі не оговтались.

Вправлялись навперебій, згадуючи усіх причетних та не надто, політиків, бізнесменів минулого та сьогодення.

Вже традиційно пошановувачі поезії зобразили власне бачення бажання Володимира Зеленського забезпечити усіх вакцинованих осіб старше 60 років безплатними смартфонами із доступом до інтернету.

Дехто серйозніше підійшов до власних зауважень та припустив, що президентська ініціатива має довгограючу мету. На кшталт підготувати відповідне підгрунтя для майбутніх виборів.

Ностальгічно згадали й про Помаранчеву революцію.

Своєю чергою, українські політики також не залишились осторонь народної творчості. Так, Олександр Бригинець зауважив, що у президента Зеленського наразі два надважливих проєкти: “ЄБабусі та мільярд дерев”.

Власне, думку політика підхопили й інші інтернет-користувачі, нагадуючи “діджиталізованій” владі, що в Україні є дещо нагальніші питання та справи.

Хтось припустив, що ініціатива влади не що інше, як “загравання із совковим відчуттям халяви”.

Дехто зробив звичайні підрахунки та поставив цілком логічне, проте все ж риторичне запитання.

Проте, знайшлись і такі, хто вирішив заступитись за Володимира Зеленського та підтримати президентську пропозицію. Так, відданий депутат від партії “Слуга Народу” Андрій Портянко наголосив, що українцям не догодить жоден з обраних державних очільників.

Український блогер Олена Монова вирішила звернути увагу ініціаторів опитування на неприпустимість відвертого ейджизму на державному рівні.

Враховуючи реалії сьогодення деякі користувачі вирішили допомогти практичною порадою та запропонували альтернативу.

Зрештою, користувачі соціальних мереж спробували у звичній та прийнятній для себе манері спрогнозувати результати анонсованої нової програми та поділились особистими красномовними спостереженнями.