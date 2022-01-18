Про це повідомило американське видання HYPEBEAST.
Jetson ONE — компактний футуристичний літальний автомобіль, який розвиває максимальну швидкість 63 милі на годину та має вісім електродвигунів, які разом генерують 102 кінські сили.
Як зазначають засновники, згідно з правилами Федерального управління авіації, для керування Jetson не потрібна ліцензія пілота, оскільки він важить менше ніж 114 кг.
Автомобіль виготовлений з алюмінію та вуглецевого волокна. Керувати ним можна за допомогою джойстика. Апарат злітає вертикально і може працювати безперервно протягом 20 хвилин.
Він має необхідні засоби безпеки, такі як екстрене управління, балістичний парашут і можливість літати без втрати одного двигуна.
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