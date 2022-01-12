За 2021 рік в Україні зареєстровано 8 541 електромобілів. Це майже на 19% більше ніж у 2020 році (7455). Лідерами продажів залишаються Nissan, Tesla та Chevrolet.

Про це повідомила Федерація автопрому України з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Трійка лідерів з продажу електромобілів в Україні залишилася незмінною – Nissan, Tesla, Chevrolet. Вони утримують 55% ринку.

Майже усі бренди наростили продажі, зокрема Audi, яка збільшила свої продажі вдвічі. Однак, виробники автомобілів Tesla та Kia не змогли підвищити свою популярність.

Також Fiat не зміг утримати популярність серед українських покупців та з 4 місця в топі перейшов на 12-те.

В цілому у 2021 році на ринку було представлено 200 моделей від 58 брендів.