Про це повідомила Федерація автопрому України з посиланням на Міністерство внутрішніх справ

Інфографіка: Федерація автопрому України

Трійка лідерів з продажу електромобілів в Україні залишилася незмінною – Nissan, Tesla, Chevrolet. Вони утримують 55% ринку.

Майже усі бренди наростили продажі, зокрема Audi, яка збільшила свої продажі вдвічі. Однак, виробники автомобілів Tesla та Kia не змогли підвищити свою популярність. 

Інфографіка: Федерація автопрому України

Також Fiat не зміг утримати популярність серед українських покупців та з 4 місця в топі перейшов на 12-те.

В цілому у 2021 році на ринку було представлено 200 моделей від 58 брендів.