Про це повідомила Федерація автопрому України з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
Трійка лідерів з продажу електромобілів в Україні залишилася незмінною – Nissan, Tesla, Chevrolet. Вони утримують 55% ринку.
Майже усі бренди наростили продажі, зокрема Audi, яка збільшила свої продажі вдвічі. Однак, виробники автомобілів Tesla та Kia не змогли підвищити свою популярність.
Також Fiat не зміг утримати популярність серед українських покупців та з 4 місця в топі перейшов на 12-те.
В цілому у 2021 році на ринку було представлено 200 моделей від 58 брендів.
- Також на Бориспільській трасі в офіційному дилерському центрі компанії Porsche почала працювати найпотужніша в Україні зарядна станція.
- Власники бюджетних електромобілів в Україні почали активно встановлювати газобалонне обладнання (ГБО), щоб їхні транспорті засобі могли їздити довше.
- Нагадаємо, що американський виробник електромобілів Tesla підписав перший довгостроковий контракт у США щодо постачання нікелю з компанією Talon Metals Corp. Компанія прагне зробити акумулятори електрокарів екологічнішими та отримати основне американське джерело цього металу.
- Німецький автомобільний концерн Volkswagen у третьому кварталі 2021 року вдвічі збільшить постачання електромобілів.
- Автомобілебудівна компанія Ford оголосила про великі інвестиції в виробництво електромобілів в США, пообіцявши побудувати свій найбільший в історії завод в Теннессі та два акумуляторних парки в Кентуккі.