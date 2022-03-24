Уряд Швейцарії заморозив активи Росії на суму близько 5,75 млрд швейцарських франків, що складає 6 мільярдів доларів.

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Високопоставлений чиновник Державного агентства Секретаріату з економічних питань (SECO) Ервін Холлінгер зазначив, що активи включають низку об’єктів нерухомості в кантонах. Вони служили туристичними курортами.

Досі SECO відмовлявся оцінювати розмір активів. Як заморожених, так і тих, що потенційно підлягають санкціям. Проте країна, яка сотнями років дотримувалася нейтралітету, з 28 лютого долучилася до санкцій ЄС через широкомасштабне вторгнення Росії.

“Після надходження нових повідомлень і потенційних доповнень до санкційних списків ЄС, що також передбачає Швейцарія, цілком ймовірно, що ця цифра ще більше зросте”, – додав Холлінгер.