Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.
Високопоставлений чиновник Державного агентства Секретаріату з економічних питань (SECO) Ервін Холлінгер зазначив, що активи включають низку об’єктів нерухомості в кантонах. Вони служили туристичними курортами.
Досі SECO відмовлявся оцінювати розмір активів. Як заморожених, так і тих, що потенційно підлягають санкціям. Проте країна, яка сотнями років дотримувалася нейтралітету, з 28 лютого долучилася до санкцій ЄС через широкомасштабне вторгнення Росії.
“Після надходження нових повідомлень і потенційних доповнень до санкційних списків ЄС, що також передбачає Швейцарія, цілком ймовірно, що ця цифра ще більше зросте”, – додав Холлінгер.
- Нагадаємо, Швейцарська асоціація банкірів заявила, що їхні банки тримають на офшорних рахунках 213 мільярдів доларів російських клієнтів. Дізнатися про їхні активи стало можливо завдяки санкціям.
- Федеральний радник Гай Пармелін, голова Федерального департаменту економіки, освіти та досліджень (EAER) 16 березня схвалив санкції ще щодо понад 200 фізичних і юридичних осіб через серйозні порушення міжнародного права Росією в Україні.
- У четвертому пакеті санкцій від Швейцарії забороняється експорт предметів розкоші.