У Швеції відновили роботу Агентства психологічного захисту для боротьби з дезінформацією та панічними настроями населення на тлі побоювань щодо нового нападу Російської Федерації на Україну.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Заступник директора нового агентства Магнус Хьорт заявив, що країна повертає урядовий орган часів Холодної війни на тлі побоювань щодо російської агресії проти України.

“Авторитарні держави роками намагаються вплинути на вибори. Різниця сьогодні в тому, що через соціальні мережі у вас є кращі можливості впливати на людей. Тому ми повинні мати можливість відстежувати втручання в нашу демократію”, – наголосив чиновник.

Напруга в регіоні зростає після нарощування російських військ біля кордону з Україною, що спричиняє дискусію щодо того, чи слід Швеції та Фінляндії приєднатися до НАТО. Минулого місяця Швеція посилила свою військову присутність на стратегічно важливому острові Готланд у Балтійському морі.

Хоча Хьорт зазначив, що безпосередньої загрози для Швеції немає, проте, він попередив: “Ми не можемо бути впевнені, що Швеція не буде атакована”.

Місія шведського агентства психологічного захисту, котра налічує близько 45 співробітників і, як очікується, буде зростати, полягає в тому, щоб “захистити відкрите та демократичне суспільство, вільне формування думок, а також свободу та незалежність Швеції”.