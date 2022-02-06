Про це повідомляє британська газета The Guardian.
Заступник директора нового агентства Магнус Хьорт заявив, що країна повертає урядовий орган часів Холодної війни на тлі побоювань щодо російської агресії проти України.
“Авторитарні держави роками намагаються вплинути на вибори. Різниця сьогодні в тому, що через соціальні мережі у вас є кращі можливості впливати на людей. Тому ми повинні мати можливість відстежувати втручання в нашу демократію”, – наголосив чиновник.
Напруга в регіоні зростає після нарощування російських військ біля кордону з Україною, що спричиняє дискусію щодо того, чи слід Швеції та Фінляндії приєднатися до НАТО. Минулого місяця Швеція посилила свою військову присутність на стратегічно важливому острові Готланд у Балтійському морі.
Хоча Хьорт зазначив, що безпосередньої загрози для Швеції немає, проте, він попередив: “Ми не можемо бути впевнені, що Швеція не буде атакована”.
Місія шведського агентства психологічного захисту, котра налічує близько 45 співробітників і, як очікується, буде зростати, полягає в тому, щоб “захистити відкрите та демократичне суспільство, вільне формування думок, а також свободу та незалежність Швеції”.
- Нагадаємо, Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ зробив заяву щодо Швеції та Фінляндії. За його словами, ці країни зможуть розраховувати на швидкий процес вступу до блоку навіть попри погрози Кремля.
- Раніше повідомлялось, що країни Балтії ведуть переговори з союзниками по НАТО про збільшення військових сил на їхній території, аби стримувати Росію. Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що будь-який напад Росії на Україну підштовхне до прийняття такого рішення.
- Також у Сполучених Штатах Америки готові розглянути та затвердити майбутні заявки Фінляндії та Швеції щодо набуття членства в НАТО.
- Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Російська Федерація підготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації щодо України. Проте, США зі своїми союзниками готові дати рішучу відповідь агресивним діям Москви.
- У листопаді 2021 року стало відомо, що міністр оборони Швеції Петер Гульквіст заявив про готовність влади відправити шведських військових в Україну для проведення спільних навчань.