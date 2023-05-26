Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Швеція готова задовольнити потреби щодо навчання українських пілотів на винищувачах Gripen, якщо буде такий запит від України.

Джерело: CNN.

“Ми прагнемо підтримувати Україну всіма можливими способами, і якщо вони хочуть, щоб їхні пілоти освоїли Gripen, ми спробуємо це задовольнити, хоча певне рішення залишається з обох сторін”, – сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Також він додав, що Міноборони України звернулося з проханням провести “оперативну оцінку” шведської системи Gripen Fighter. За його словами, зараз Швеція працює над тим, щоб відповідати критеріям цього запиту.

Попри те, що Пол Йонсон підтвердив готовність Швеції навчати українських пілотів, він також сказав CNN, що Стокгольм не буде постачати Україні винищувачі Gripen “на даному етапі”.

“Ми нічого не виключаємо, коли мовиться про підтримку України. Однак на даному етапі ми не зможемо підтримати ЗСУ шведськими винищувачами Gripen”, – сказав Йонсон.

Нагадаємо, що вчора, 25 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

Під час зустрічі сторони обговорили низку важливих оборонних питань України, зокрема створення “авіаційної коаліції”.

“Зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Важливі, першочергові питання: авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, Формула миру, євроатлантична інтеграція України, підтримка Швеції. Щодня стаємо ще сильнішими”, – зазначив глава держави.

Нині міністр оборони Пол Йонсон і міністр цивільної оборони Карл Оскар Болін перебувають з офіційним візитом в Україні, щоб відвідати військові частини, які вже використовують шведську оборонну техніку.