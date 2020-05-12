Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

На думку Зеленського, в даний момент можна розглядати подальші етапи пом’якшення карантину.

“Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: згідно з нею показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу”, – сказав він.

Крім того, на нараді глава уряду Денис Шмигаль підмітив, що у всій Європі сьогодні як і раніше дотримуються карантину, хоча і з певними ослаблениями.