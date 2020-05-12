Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.
На думку Зеленського, в даний момент можна розглядати подальші етапи пом’якшення карантину.
“Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: згідно з нею показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу”, – сказав він.
Крім того, на нараді глава уряду Денис Шмигаль підмітив, що у всій Європі сьогодні як і раніше дотримуються карантину, хоча і з певними ослаблениями.
- В Україні станом на ранок 12 травня підтверджено 16 тисяч 23 випадки COVID-19. З них 375 – за останню добу.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на виніс.