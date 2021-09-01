Голова пропрезидентської партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в нього останніми днями "немає контакту" із нардепом-"слугою" Олександром Трухіним, який нещодавно став учасником резонансного ДТП.

Про це Корнієнко поінформував у коментарі “Радіо Свобода”.

Як відомо, аварія трапилася 23 серпня у Дарницькому районі столиці. Тоді автомобіль Audi, не дотримавшись безпечної дистанції під час руху, в’їхав в авто Ford, яке рухалося попереду. Водночас Ford врізався в автомобіль Daewoo.

Ця дорожньо-транспортна пригода стала резонансною не лише тому, що в ній травмувалися люди, а й тому, що факт ДТП намагалися приховати (зокрема, десятки українських ЗМІ видалили згадки про інцидент на своїх сайтах, або відредагували відповідні новини, аби там не згадувався Трухін).

Журналісти “Радіо Свобода” звернулися за коментарем до Корнієнка з цього приводу. Зокрема, у голови “слуг народу” запитали, чи він особисто бачив після 23 серпня Олександра Трухіна.

“Ми бачилися (на нараді в Офісі президента, яка відбулася 28 серпня і стосувалася підготовки до наступного пленарного тижня у Верховній Раді, – ред.), але ми цю ситуацію не обговорювали, бо вона на той момент була якоюсь невідомою. Я не пам’ятаю, чи я на той момент знав цю інформацію. Бо ми дізналися про це, як і ви, з відкритих джерел”, – заявив у відповідь Корнієнко.

Водночас він повідомив, що “останні кілька днів” не має контакту із Трухіним. Більш того, нардеп-“слуга” Трухін також “не може зв’язатися” із Корнієнком.

“Останні кілька днів з ним немає контакту. В нього якісь там сімейні справи, чи медично-сімейні, я до кінця не зрозумію, але він теж не може поки що зв’язатися…”, – запевнив Корнієнко.

На уточнювальне запитання, чи пробував він контактувати з Трухіним, Корнієнко відповів ствердно.

“Так, але зв’язку немає, і він у відпустці, наскільки я пам’ятаю”, – заявив народний обранець.

Корнієнко додав, що не знає, де наразі перебуває Трухін.

“Я не знаю, особливо коли вони перебувають у відпустці… Я голова партії, але у нас сім тисяч депутатів різних рад, ну я ж не можу всіх перевірити…”, – повідомив він.

Крім того, Корнієнко визнав, що поки що не надсилав депутатський запит до Міністерства внутрішніх справ, щоб з’ясувати деталі справи з ДТП. За його словами, в “Слузі народу” наразі чекають на “інформацію” від МВС.

Корнієнко також підтвердив, що станом на зараз Трухін залишається головою осередку “Слуги народу” в Полтавській області.

“Це (звільнити Трухіна, – ред.) може зробити тільки обласна конференція. Вона таких позивів не виявляла… Ну, якщо будуть доведені факти, що він був за кермом і був у нетверезому стані, тоді будемо обговорювати. В нас, як ви пам’ятаєте, були різні випадки. Хтось виходив з фракції, когось знімали з посади керівника обласного осередку, когось із партії виключали. Різні санкції можуть бути”, – заявив Корнієнко.