Про це Ярослав Лодигін розповів під час пресконференції щодо результатів конкурсу.
Як пояснив член правління “Суспільного”, основна причина його роботи на телеканалі – довіра до цього мовника як до інституції. Та після нацвідбору “Євробачення-2022”, який відбувся 12 лютого, Лодигін відчуває “сигнал недовіри” до своєї роботи від суспільства.
“Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити кришталево чисту репутацію “Суспільного” у цій ситуації”, – розповів Лодигін.
Окрім цього Ярослав Лодигін попросив вибачення за свій коментар щодо виступу гурту “Kalush Orchestra”. Під час прямого ефіру Лодигін заявив, що не варто знову відправляти на конкурс “гори й ліси”, адже українці вже декілька разів показували себе “як люди із лісів чи гір, у цьому випадку”.
Він зауважив, що не зміг правильно сформулювати свою думку та не мав на увазі географічного фактора місця народження учасників.
“Я оцінював виступ, я робив це як суддя, як митець, як продюсер. Це моя суб’єктивна оцінка на яку я маю право”, – зазначив Лодигін.
За його словами, в Alina Pash та деяких інших учасників номери були кращими, аніж у “Kalush Orchestra”.
Ярослав Лодигін також повідомив, що “Суспільне” наразі не буде підписувати контракт з переможницею нацвідбору Alina Pash, поки не з’ясуються всі факти щодо її поїздок у РФ та надання фальшивих довідок.
“Якщо будуть встановлено факт обману, то ми дискваліфікуємо Аліну Паш і почнемо перемовини з тими, хто зайняв друге місце”, – додав Лодигін.
- Нагадаємо, що в українському нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2022” перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви.
- Проте не всі учасники нацвідбору та глядачі вірять у те, що результати глядацького голосування є чесними.
- 13 лютого у Києві представники політичної партії “Демократична сокира” провели акції протесту проти Alina Pash, котра днем раніше здобула перемогу у фіналі Нацвідбору на “Євробачення 2022”. Активісти вимагали переглянути результати голосування журі.