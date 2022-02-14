Очільник оргкомітету національного відбору "Євробачення-2022", член правління "Суспільного" Ярослав Лодигін заявив про те, що готовий піти у відставку після скандалу на нацвідборі. За словами Лодигіна, він готовий до такого кроку, щоб підтвердити чисту репутацію "Суспільного".

Про це Ярослав Лодигін розповів під час пресконференції щодо результатів конкурсу.

Як пояснив член правління “Суспільного”, основна причина його роботи на телеканалі – довіра до цього мовника як до інституції. Та після нацвідбору “Євробачення-2022”, який відбувся 12 лютого, Лодигін відчуває “сигнал недовіри” до своєї роботи від суспільства.

“Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити кришталево чисту репутацію “Суспільного” у цій ситуації”, – розповів Лодигін.

Окрім цього Ярослав Лодигін попросив вибачення за свій коментар щодо виступу гурту “Kalush Orchestra”. Під час прямого ефіру Лодигін заявив, що не варто знову відправляти на конкурс “гори й ліси”, адже українці вже декілька разів показували себе “як люди із лісів чи гір, у цьому випадку”.

Він зауважив, що не зміг правильно сформулювати свою думку та не мав на увазі географічного фактора місця народження учасників.

“Я оцінював виступ, я робив це як суддя, як митець, як продюсер. Це моя суб’єктивна оцінка на яку я маю право”, – зазначив Лодигін.

За його словами, в Alina Pash та деяких інших учасників номери були кращими, аніж у “Kalush Orchestra”.

Ярослав Лодигін також повідомив, що “Суспільне” наразі не буде підписувати контракт з переможницею нацвідбору Alina Pash, поки не з’ясуються всі факти щодо її поїздок у РФ та надання фальшивих довідок.