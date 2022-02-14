Про це Ярослав Лодигін розповів під час пресконференції щодо результатів конкурсу.

Як пояснив член правління “Суспільного”, основна причина його роботи на телеканалі – довіра до цього мовника як до інституції. Та після нацвідбору “Євробачення-2022”, який відбувся 12 лютого, Лодигін відчуває “сигнал недовіри” до своєї роботи від суспільства.

“Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити кришталево чисту репутацію “Суспільного” у цій ситуації”, – розповів Лодигін.

Окрім цього Ярослав Лодигін попросив вибачення за свій коментар щодо виступу гурту “Kalush Orchestra”. Під час прямого ефіру Лодигін заявив, що не варто знову відправляти на конкурс “гори й ліси”, адже українці вже декілька разів показували себе “як люди із лісів чи гір, у цьому випадку”.

Він зауважив, що не зміг правильно сформулювати свою думку та не мав на увазі географічного фактора місця народження учасників.

“Я оцінював виступ, я робив це як суддя, як митець, як продюсер. Це моя суб’єктивна оцінка на яку я маю право”, – зазначив Лодигін.

За його словами, в Alina Pash та деяких інших учасників номери були кращими, аніж у “Kalush Orchestra”.

Ярослав Лодигін також повідомив, що “Суспільне” наразі не буде підписувати контракт з переможницею нацвідбору Alina Pash, поки не з’ясуються всі факти щодо її поїздок у РФ та надання фальшивих довідок.

“Якщо будуть встановлено факт обману, то ми дискваліфікуємо Аліну Паш і почнемо перемовини з тими, хто зайняв друге місце”, – додав Лодигін.

 