Після скандалу 25 із 50 паломників хасидів, які сьогодні прилетіли з Ізраїлю і яких декілька годин тримали в аеропорту "Борисполя", почали пропускати в Україну.

Про це повідомляє агентство “Главком”.

Повідомляється, що під час здійснення паспортного контролю, 50 ізраїльтян, серед яких були жінки й діти, затримали та не впустили до України.

Паломники зазначають, що прилетіли до родичів в Умань на святкування юдейського нового року Рош-ха-Шана. Саме через це, вони вважають, що їх не впускають в Україну.

Юрист фонду імені Рабі Нахмана Ірина Рибницька зазначила, що ніякої заборони на в’їзд до України громадянам Ізраїлю немає.

“Ми щойно телефонували в МЗС України й пресслужбу ДПСУ. Ніякої заборони немає. І ніхто не знає, чому не пропускають громадян Ізраїлю в Україну”, – заявила Рибницька.

Фото: Главком

Нагадаємо, професор Роні Гамза, керівник “Коронавірусного центру” Ізраїлю, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не пускати хасидів до Умані для паломництва.

Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.