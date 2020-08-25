Про це повідомляє агентство “Главком”.
Повідомляється, що під час здійснення паспортного контролю, 50 ізраїльтян, серед яких були жінки й діти, затримали та не впустили до України.
Паломники зазначають, що прилетіли до родичів в Умань на святкування юдейського нового року Рош-ха-Шана. Саме через це, вони вважають, що їх не впускають в Україну.
Юрист фонду імені Рабі Нахмана Ірина Рибницька зазначила, що ніякої заборони на в’їзд до України громадянам Ізраїлю немає.
“Ми щойно телефонували в МЗС України й пресслужбу ДПСУ. Ніякої заборони немає. І ніхто не знає, чому не пропускають громадян Ізраїлю в Україну”, – заявила Рибницька.
Фото: Главком
Нагадаємо, професор Роні Гамза, керівник “Коронавірусного центру” Ізраїлю, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не пускати хасидів до Умані для паломництва.
Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.
- Раніше повідомлялося, що у вересні в Україні очікується масове паломництво хасидів до міста Умань — від 5 до 10 тисяч вірян.
- 17 серпня мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в місто паломників-хасидів через ситуацію з коронавірусом. За його словами, місто може виставити блок-пости на в’їздах.
- Згодом стало відомо, що Кабінетом Міністрів введено обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана — юдейського Нового року.
- Напередодні з’явилася інформація, що мер міста Умань Олександр Цебрій ночував під Офісом президента Володимира Зеленського. Спонукало мера на такий крок можливе паломництво хасидів до Умані.