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Схема Лукашенка щодо розколу мігрантами ЄС має зворотний ефект, – The Economist

План невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо організації міграційної кризи у країнах Європейського Союзу зіграв проти нього самого.

Понеділок, 15 листопада 2021, 14:31

Про це пише спеціалізоване видання The Economist.

Олександр Лукашенко напередодні зими привів тисячі мігрантів з Близького Сходу на пороги ЄС. Експерти оцінюють такий крок як намір відновити внутрішній розкол і політичні потрясіння, які виникли після напливу біженців до Європи у 2015 році. Натомість Європа об’єдналася задля покарання диктаторського режиму Лукашенка.

Білоруські турагенти в Іраку пропонують авіаквитки, візу та фіктивну обіцянку легкого шляху до нового життя в Європі в обмін на тисячі доларів. Мігранти після прибуття до Мінська переміщуються лісами до кордону – й опиняються затиснутими між огорожею ЄС та білоруськими військовими.

Зовнішня політика Лукашенка після президентських виборів дедалі більше нагадувала політику очільника мафії. Він посилав головорізів за дисидентами, які втекли за кордон. Він злий на країни, які їх приховують, в першу чергу на Польщу та Литву, і на весь ЄС за санкції, які вона запровадила проти його режиму.

Зараз ЄС, окрім санкцій, шукає інші шляхи боротьби з напливом мігрантів до Білорусі. Згідно з даними видання, близько 20 000 біженців зараз знаходяться на території країни, з них 2000 – біля кордону.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто просила президента Росії Володимира Путіна відмовити Лукашенка від його змов. Проте, її шанси на успіх здаються незначними.

Польща бачить стримування як найкращий спосіб зупинити наплив, і тому налаштована не допускати жодного з мігрантів, які збираються біля її кордону.

Тим часом мігрантам загрожує небезпека. Наближається морозна зима. Проте, Олександр Лукашенко готовий змусити людей страждати задля ефектних кадрів для світових ЗМІ.

Теги: Європейський Союз, Білорусь, Європейський Союз, мігранти, міграційна криза, нелегальні мігранти, Олександр Лукашенко, польсько-білоруський кордон, санкції

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