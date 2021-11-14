Міністри закордонних справ Європейського Союзу у понеділок розширять санкції щодо Білорусі, включивши до них авіакомпанії та туристичні агенції, які, ймовірно, причетні до доставки мігрантів на кордон блоку.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

ЄС звинуватив Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію та підштовхує тисячі з них до перетину кордону до Польщі та інших сусідніх держав ЄС у відповідь на санкції, вже введені проти Мінська.

У четвер два дипломати заявили, що ЄС розглядає можливість запровадження санкцій щодо головного аеропорту Білорусі, щоб утруднити привезення мігрантів для авіакомпаній.

“Ми дамо зелене світло розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до будь-кого, хто бере участь у перевезенні мігрантів до цієї країни”, – сказав Боррель.

Він додав, що керівники авіакомпаній та туристичних агенцій можуть зіткнутися із заборонами на поїздки та заморожуванням активів у Європейському Союзі.

За словами Борреля, близько 30 урядовців Білорусі, які, ймовірно, причетні до кризи, також можуть стати об’єктом санкцій.

Зустріч міністрів закордонних справ ЄС відбудеться завтра, 15 листопада.

Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС

З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу було запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.