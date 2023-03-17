Після журналістського розслідування у січні цього року про те, що Міноборони закуповує продукти для військових у декілька разів дорожче, аніж вони коштують у супермаркетах, нове розслідування "Схем" показало, що завищені ціни на продукти були ще у семи контрактах Міноборони.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні, яке опублікували “Схеми”.

Нагадаємо, що у січні цього року журналіст-розслідувач Юрій Ніколов дістав копію одного з контрактів на харчування української армії. А саме – договір між приватною компанією “Актив Компані” та Міністерством оборони на суму більш ніж 13 мільярдів гривень. Утім, це – лише один із 8 договорів на харчування, які Міноборони уклало у грудні 2022 року на весь майбутній 2023 рік.

Після того, як це розслідування було опубліковано у виданні “Дзеркало тижня”, відбулася низка звільнень у міністерстві, зокрема Міноборони переуклало додатки до договорів з усіма вісьмома приватними підрядниками, та опублікувало оновлені, частково знижені ціни, за якими вони тепер мають забезпечити харчування ЗСУ. Також було зменшено період дії контракту до трьох місяців.

Відтак, “Схеми” отримали у своє розпорядження сім інших контрактів із приватними підрядниками Міноборони на загальну суму майже 29 мільярдів гривень. Тобто, саме в тому вигляді, в якому вони були укладені у грудні 2022 року з переліком цін на продукти для армії.

Наразі публічно відомі назви лише двох із восьми фірм, які годують українську армію. Це “Актив Компані”, яка стала відомою з публікації “Дзеркала тижня”, та “Гарна страва”. Компанія “Гарна страва” дала дозвіл журналістам, щоб їхню назву було оприлюднено.

Своєю чергою, у Міністерстві оборони повідомили “Схемам”, що, на їхню думку, розголошення назв підрядників МО без їхньої згоди “створює загрози національній безпеці України, сприятливі умови для враження елементів логістичної системи ворогом та можливих людських жертв”.

Відтак оприлюднено порівняльні таблиці з тими продуктами харчування, які закуповуються для ЗСУ у найбільших обсягах у тих постачальників, які за контрактами мають постачати продукти для віддалених від фронту регіонів.

Отже, як виявилося, завищені ціни на харчові продукти були не тільки в контрактах із ТОВ “Актив Компані”, які публікував раніше журналіст Ніколов. А й з іншими вище зазначеними постачальниками.

Відтак, всі ці компанії закуповували найбільш ходові в армії продукти за цінами у 2–3 рази меншими, ніж продавали Міноборони.

Наприклад, та сама ТОВ “Актив компані” закуповувала картоплю за 7,6 грн/кг, а продати планувала – за 22 грн/кг. Яблука купувала за 15 грн/кг, а продавала – за 51 грн/кг.

Проте ставити таку ціну на продукти стане небезпечно, адже завдяки законопроєкту про внесення змін до закону України “Про оборонні закупівлі” щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні, усі ціни кожен українець зможе побачити у Prozorro.

Зазначимо, що раніше уряд ініціював створення робочої групи під головуванням міністерки економіки Юлії Свириденко, яка має розробити оновлену систему закупівель харчів для армії.

За словами Юлії Свириденко, новий механізм закупівель має збалансувати дотримання секретності та публічний контроль, але одночасно забезпечити безперебійність постачання. Обов’язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти харчування у відкритому доступі.

Міністерка економіки пояснила, що необхідно змінити підходи до державних закупівель продуктів у військовій сфері таким чином, щоб максимально розширити конкуренцію для постачальників.

Своєю чергою, заступниця міністерки економіки Надія Бігун зазначила, що новий механізм закупівель може базуватися на принципах, що вже закладено в постанову №1275, яка регулює закупівлю речового майна.

За її словами, є пропозиція розширити дію рамкової угоди для потреб оборони, що регулюється постановою №1275 для закупівель речового майна, на продукти харчування.

“А також одночасно ми опрацьовуємо технічну реалізацію рамкової угоди для потреб оборони в Prozorro. Ми пропонуємо Міноборони перейти від закупівлі “послуг харчування” до закупівлі “продуктів харчування з доставленням”. Крім того, є пропозиції змінити терміни укладання контрактів – укладати договір з постачальником будуть не на рік, як це робиться зараз, а на квартал”, – розповіла Надія Бігун.

Вона також пояснила, що у такому випадку не буде суттєвого впливу на ціни сезонного фактора, і постачальникам не потрібно буде закладати до контрактів такі великі ризики, як це відбувалось з цінами на овочі при формуванні пропозиції на рік.