Керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький перерахував кримінальні провадження, фігурантом яких є п'ятий президент Петро Порошенко і які є безперспективними.

Про це слідчий розповів сьогодні на брифінгу.

“Що стосується кримінальних проваджень, які я вважаю безперспективними. В першу чергу це те провадження, за яким я прийняв рішення про його закриття – з приводу можливого ухилення від сплати податків при купівлі-продажу заводу “Кузня на Рибальському”. Провадження, яке стосується можливого ухилення від сплати податків при купівлі-продажу телеканалу “Прямий”, – зазначив він.

Крім того, Корецький перерахував наступні провадження:

• про ймовірне недостовірне декларування Порошенком доходів у 2018 році;

• про підписання Мінських угод;

• про діяльність Липецької кондитерської фабрики;

• про можливе незаконне призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки;

• про скасування розпорядження про виділення земельних ділянок на території Миколаївської області (яке зараз розслідується НАБУ);

• провадження про Томос, яке слідчий охарактеризував як “абсолютно безглузде”.

“Так зване провадження, яке стосується Томоса. Тобто кримінальне провадження з приводу можливих дій Порошенка щодо розпалювання ворожнечі при створенні Православної церкви України. Абсолютно безглузде провадження”, – наголосив Корецький.

Слідчий уточнив, що приблизно місяць тому з його ініціативи вже були закриті три провадження: з приводу несвоєчасного призначення суддів; провадження, пов’язане з внесенням подання на призначення прем’єр-міністра за відсутності коаліції в Парламенті; провадження, пов’язане з можливим тиском на Окружний адміністративний суд Києва з приводу “ПриватБанку”.

“У відсотковому відношенні 80 %, які не мають перспективи і підлягають закриттю. Тобто по них потрібно приймати рішення про закриття”, – заявив Корецький.

Ще два провадження (про перевезення картин через кордон і “плівки Байдена”) слідчий не коментував, оскільки “їх не бачив і не може говорити об’єктивно”.

Він також розповів, що ще в січні – лютому цього року наполягав на закритті низки проваджень проти Порошенка.

“Є поняття розумних термінів. Тобто всі слідчі дії повинні проводитися в розумні терміни, слідство не повинно затягуватися… Орієнтовно наприкінці січня – на початку лютого я бачив і розумів, що дійсно по низці цих кримінальних проваджень вже потрібно приймати рішення (про закриття, – ред.)”, – повідомив він.

(На відео – з 26:00)