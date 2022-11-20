Про це повідомляє Polskie Radio.
15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
Сьогодні під час пресконференції в Гельсінкі (Фінляндія) Матеуш Моравецький повідомив журналістам про деталі розслідування. Стосовно того, чи це була ракета української сторони, він не зміг ствердно відповісти.
“Ми цього ще не знаємо. Нехай над цим працюють фахівці, слідчі. Ми запросили до розслідування експертів з української сторони, а також міжнародних, із НАТО, американських”, — відповів прем’єр-міністр.
Він повідомив, що у слідства є “докази із камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки була випущена ракета”. Очільник польського уряду наголосив, що необхідно продовжувати розслідування, наголосивши, що польський уряд буде зберігати повну прозорість цього процесу, зокрема і перед українською стороною.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 17 листопада, що Сполучені Штати “діляться інформацією, якою володіють” з Україною, додавши, що всі партнери – США, НАТО, Польща та Україна – мають “зобов’язання стежити за фактами” щодо смертельного інциденту у східній Польщі.
- Президент Польщі Анджей Дуда відвідав село Пшеводув, де ракета влучила в агропідприємство, внаслідок чого загинули двоє місцевих жителів.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував падіння російської ракети на території Польщі, унаслідок чого загинуло двоє осіб. За його словами, цього інциденту ніколи б не сталось, якби РФ не розпочала повномасштабного вторгнення в Україну.