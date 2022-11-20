Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що слідство у справі вибуху ракети у Пшеводуві має записи з камер SG, але вони не дають стовідсоткової впевненості, звідки була випущена ракета.

Про це повідомляє Polskie Radio.

15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Сьогодні під час пресконференції в Гельсінкі (Фінляндія) Матеуш Моравецький повідомив журналістам про деталі розслідування. Стосовно того, чи це була ракета української сторони, він не зміг ствердно відповісти.

“Ми цього ще не знаємо. Нехай над цим працюють фахівці, слідчі. Ми запросили до розслідування експертів з української сторони, а також міжнародних, із НАТО, американських”, — відповів прем’єр-міністр.

Він повідомив, що у слідства є “докази із камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки була випущена ракета”. Очільник польського уряду наголосив, що необхідно продовжувати розслідування, наголосивши, що польський уряд буде зберігати повну прозорість цього процесу, зокрема і перед українською стороною.