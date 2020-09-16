Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський сьогодні зранку роздавав колегам вказівки, які із запланованих до розгляду законопроєктів є "принциповими".

Переписку вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Вона велася в чаті під назвою “Аналітика”.

Так, Дубінський визначив як “принципові” наступні документи: №3640, 4077, 3817 і 2412. Про це народний обранець і повідомив колегам.

Варто відзначити, що всі ці документи були включені до сьогоднішнього порядку денного засідання Верховної Ради. Два з них були ухвалені.

Це законопроєкт № 3640 – про продовження мораторію на стягнення майна громадян, наданого як забезпечення по валютних іпотечних кредитах. Ініціатором даного проєкту закону є Олександр Дубінський.

Документ був підтриманий з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Мораторій подовжили тільки на півроку – до 21 квітня 2021 року (спочатку його планувалося продовжити до 1 січня 2022 року).

Також нардепи сьогодні встигли ухвалити проєкт постанови № 4077 – про призначення Василя Горбаля членом Ради Національного банку України.

До двох інших законопроєктів черга сьогодні не дійшла.

Це документ № 3817 “Про внесення змін до закону України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати”. Цей законопроєкт ініційований Кабінетом Міністрів.

Документом пропонується визначити перелік видів грошових доходів, за порушення термінів виплати яких громадянам нараховується компенсація, включивши до цього переліку пенсії або щомісячне довічне грошове утримання, соціальні виплати, стипендії, зарплату (грошове забезпечення), суму індексації грошових доходів громадян.

Також депутати не встигли сьогодні розглянути законопроєкт № 2412-д “Про розвідку”. Він визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також порядок здійснення контролю за розвідкою. Ініціаторами документа є ряд нардепів від “Слуги народу”.