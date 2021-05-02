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«Слуга народу» звинуватив Авакова у гальмуванні слідства про події 2 травня в Одесі (відео)

Нардеп від "Слуги народу" Артем Дмитрук взяв участь у випуску програми підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія про події 2 травня в Одесі.

Неділя, 2 травня 2021, 21:36

Відео опубліковано на YouTube-каналі Шарія.

У випуску програми “Я бачив це” пропагандист Шарій зібрав людей, які брали участь в сутичках на Куликовому полі чи були їхніми свідками. У програмі Шарія окрім Дмитрука взяли участь нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик, депутат районної ради від “Партії Шарія” Олександр Чорноіваненко; співробітник “Беркуту”, який приїхав на місце трагедії за викликом.

Дмитрук розповів, що в Одесі під час трагічних подій 2 травня перебувало “усе вище керівництво МВС і Верховної Ради”.

“Скоріше за все, це моя особиста думка, – вони замішані у тих подіях. Висновків слідства немає саме тому, що в них замішані ті люди, які на сьогодні мають вплив в українській політиці”, – сказав нардеп Шарію.

Дмитрук сказав також, що “винні у жертвах мають бути покарані”, а справа щодо подій 2 травня “затягується і не розслідується”.

(Дивитися відео з 22:15 секунди, – ред.)

Зазначимо, що на відео у трагедії звинувачують “проукраїнських активістів”, які начебто вбили невинних людей. Представників іншої думки у випуску не представили. Шарій також і не згадав про те, що сутички в Одесі почалися з атаки на проукраїнських активістів.

Нагадаємо, що у травні 2014 року МВС очолював вже нинішній його керівник Арсен Аваков.

Раніше Служба безпеки оголосила Анатолію Шарію про підозру за двома статтями: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Шарія викликали на допити на 22 та 25 лютого, проте він не з’явився. В СБУ розцінили неявку Шарія на допит як переховування від слідства.

Теги: Анатолій Шарій, відео, Дмитрук, Одеса, Слуга народу

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