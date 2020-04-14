У фракції "Слуги народу" розробили зміни до регламенту Верховної Ради, які повинні допомогти прискорити розгляд у другому читанні законопроєкту про неповернення "ПриватБанку" його колишнім власникам.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook народний депутат, заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

За її словами, “слуги народу” намагаються знайти баланс між “парламентським тероризмом”, коли робота ВР блокується численними поправками, і “цивілізованою парламентською процедурою”.

“Ми прийняли рішення, що будемо діяти наступним чином: у середу зберемося ще раз і приймемо зміни до регламенту, які дозволять розглянути усі 16 000 правок до банківського закону, але так, щоб це не затягнулося на півроку; тим часом комітет продовжить розглядати поправки до закону про банки; після цього ми розглянемо його в сесійній залі”, – пояснила Кравчук.

Нардеп уточнила, що зміни, які будуть внесені в регламент Ради, ще пройдуть обговорення всередині фракції. Але зараз робоча версія виглядає наступним чином:

• У випадку, коли до законопроєкту вноситься більше поправок, ніж в ньому є пунктів, але не менше 500 правок, він може розглядатися за спеціальною процедурою.

• Ініціювати спеціальну процедуру можуть не менше 150 депутатів, які звертаються з таким клопотанням до голови ВР. А рішення про розгляд за спеціальною процедурою може прийняти тільки Парламент 226 голосами.

• Спеціальна процедура означає, що кожна фракція і група може наполягати на розгляді 5 поправок, а депутат – на розгляді однієї неврахованої комітетом поправки.

• Після цього профільному комітету дається два дні, щоб підготувати нову порівняльну таблицю з поправками, на яких наполягають фракції, групи та депутати.

• Під час розгляду законопроєкту на подання кожної поправки дається до двох хвилин.

“Таким чином, права народних депутатів на законодавчу ініціативу не будуть порушені. Усі поправки, навіть якщо їх 16 000, будуть розглянуті. Але не в сесійному залі, бо це контрпродуктивно, а на комітеті, який має для цього аналітику, експертизу і в якому пропорційно представлені усі фракції і групи”, – наголосила Кравчук.

Вона додала, що “в цьому немає нічого нового, так працюють парламенти в розвинених демократичних суспільствах”.

“Навіть у ПАРЄ, в якому я представляю українську делегацію, майже неможливо прийняти пропозицію, якщо її не підтримав комітет. Але ми пропонуємо більш м’яку процедуру, за якої навіть не підтримані комітетом поправки можна обговорити в залі. Але їх кількість має бути розумною, а не такою, щоб спеціально зупинили роботу Парламенту”, – підсумувала нардеп.