Народні депутати від "Слуги народу" закликають Службу безпеки України розслідувати появу в Мережі аудіозаписів нібито наради у прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Відповідну заяву оприлюднила прес-служба політсили.

“Сьогодні група народних депутатів звернулася до СБУ, щоби встановити джерела походження згаданої інформації, законність її отримання та те, чи має запис ознаки монтажу”, – зазначила представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, нардеп від “СН” Олена Шуляк.

За її словами, існують три ймовірні шляхи того, як записи (якщо вони є автентичними) могли бути отримані:

• в межах “кримінального розслідування, якого немає”;

• в межах контррозвідувальної діяльності;

• при встановленні технічних засобів у приміщеннях чиновників, де проводяться наради.

Раніше про необхідність розслідування інциденту в СБУ заявляв і перший заступник глави фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко.

“Друга сторона – це питання безпеки. Я думаю, що ми цим питанням займемося, оскільки не виключено, що ці записи робили люди, інспіровані не всередині країни, а ззовні. І в умовах війни питання безпеки, прослуховування топ-чиновників дуже гостре. Якщо це дійсно правда, плівки, голоси автентичні, то треба з’ясувати, хто прослуховував, з якою метою. Це взагалі матеріал для Служби безпеки”, – наголошував він.