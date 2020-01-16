Відповідну заяву оприлюднила прес-служба політсили.
“Сьогодні група народних депутатів звернулася до СБУ, щоби встановити джерела походження згаданої інформації, законність її отримання та те, чи має запис ознаки монтажу”, – зазначила представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, нардеп від “СН” Олена Шуляк.
За її словами, існують три ймовірні шляхи того, як записи (якщо вони є автентичними) могли бути отримані:
• в межах “кримінального розслідування, якого немає”;
• в межах контррозвідувальної діяльності;
• при встановленні технічних засобів у приміщеннях чиновників, де проводяться наради.
Раніше про необхідність розслідування інциденту в СБУ заявляв і перший заступник глави фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко.
“Друга сторона – це питання безпеки. Я думаю, що ми цим питанням займемося, оскільки не виключено, що ці записи робили люди, інспіровані не всередині країни, а ззовні. І в умовах війни питання безпеки, прослуховування топ-чиновників дуже гостре. Якщо це дійсно правда, плівки, голоси автентичні, то треба з’ясувати, хто прослуховував, з якою метою. Це взагалі матеріал для Служби безпеки”, – наголошував він.
- Напередодні в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія вважає, що оприлюднені напередодні аудіозаписи з голосом нібито прем’єра Олексія Гончарука були змонтовані.