Сьогодні під час розгляду законопроєкту, що дозволяє абітурієнтам з окупованих територій вступати до вузів без ЗНО, відбувалася жвава переписка в чаті фракції "Слуги народу".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, під час обговорення законопроєкту №3734 в Парламенті відбулася дискусія. “Європейська Солідарність” закликала підтримати документ тільки в першому читанні. Нардеп Ірина Геращенко пояснила, що пільги для вступу слід вводити не тільки для жителів окупованих територій, а й для дітей загиблих на Донбасі військовослужбовців.

Після цього “слуга” Роман Грищук дорікнув “ЄС”, що тільки їхня фракція відмовляється підтримати проєкт закону. Після його виступу “слуги народу” почали скандувати на адресу “Євросолідарності: “Ганьба!”

У зв’язку з цим фракція “Європейської Солідарності” в повному складі вийшла до трибуни, щоб відповісти на звинувачення. Вони оточили трибуну і президію. Однак спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відмовився надати слово нардепам, відбулася суперечка.

У результаті депутати від “ЄС” все ж таки добилися, щоб їм дозволили виступити і ще раз роз’яснити свою позицію по дітях загиблих воїнів.

Згодом за законопроєкт проголосували в цілому.

Згідно із листуванням в чаті “Слуги народу”, нардепи від цієї фракції узгоджували, коли по команді кричати “Ганьба!” на адресу “Європейської Солідарності”.

А “слуга народу” Олександр Скічко написав, що своєю позицією “ЄС” нібито демонструє небажання завершення війни на Донбасі.

“Сьогодні своїм голосуванням “ЄС” показали, що вони не хочуть закінчення війни. Вони проти закінчення конфлікту. Проти будь-якого зближення. Це дуже потужний інфопривід”, – написав Скічко.

У відповідь один із “слуг” погодився з цим твердженням.

А інший зазначив, що йому поведінку “слуг” сьогодні подобається більше, ніж у попередні пленарні дні.

Варто відзначити, що “Європейська Солідарність” не дала голосів за законопроєкт про право абітурієнтів з окупованих територій вступати до вузів без ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання).

Голосування прокоментувала нардеп від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар. Вона пояснила, що “ЄС” готова була підтримати документ, але наполягала на запровадженні таких же пільг для дітей загиблих на Донбасі українських воїнів.

Сюмар уточнила, що прийнятим законопроєктом також не передбачено контроль за вступом до військових вузів.

“Під масове улюлюкання і з “турботою про дітей” Рада прийняла в цілому закон, за яким випускники з окупованих територій будуть вступати в українські вузи без ЗНО. Ми готові були це підтримати. В певних вузах. Але. В цьому законі не буде таких самих пільг для дітей загиблих українських воїнів. І там не буде жодних обмежень. Вступати можна у військові вузи, без ЗНО, без контролю, у межах визначеної квоти. Провести зміни нам банально не дали. Бо за “азартними іграми” було не до розгляду освітніх законів і їх доопрацювання… І це реальне ставлення до української армії, українських героїв та їх дітей цієї більшості”, – наголосила Сюмар.