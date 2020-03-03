В посольстве США ожидают встречи послов стран "Большой семерки" с генпрокурором Русланом Рябошапкой для обсуждения прогресса в реформировании прокуратуры.

Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в Twitter.

“Мы с нетерпением ждем сегодняшней встречи послов стран “Большой семерки” с Генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора”, – говорится в сообщении.

Ранее экс-руководитель управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что аттестация остановила всю работу ГПУ.

В результате переаттестации в Генпрокуратуре остались работать 680 прокуроров из 1400.