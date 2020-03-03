Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в Twitter.
“Мы с нетерпением ждем сегодняшней встречи послов стран “Большой семерки” с Генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора”, – говорится в сообщении.
Ранее экс-руководитель управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что аттестация остановила всю работу ГПУ.
В результате переаттестации в Генпрокуратуре остались работать 680 прокуроров из 1400.
- Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на среду, 4 марта, внеочередное заседание Рады. В повестке дня заседания вопрос правительства и отчета правоохранительных органов.
- Как сообщили #Буквам депутаты фракции “Слуги народа” на условиях анонимности, кандидатура следующего премьер-министра еще не определена, но с Алексеем Гончаруком президент Владимир Зеленский решил попрощаться.
- 1 марта премьер-министр Алексей Гончарук провел встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком в ресторане в Киеве.