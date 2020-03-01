Об этом сообщает пресс-служба Парламента.

“Согласно распоряжению главы Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, созывается внеочередное заседание парламента в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины”, – говорится в сообщении.

29 февраля президент Украины обратился к Верховной Раде Украины относительно включения дополнительных вопросов в повестку.

Так, запланировано рассмотрение следующих вопросов:

Проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (рег. № 3003П);

Проект закона о внесении изменений в раздел VI “Заключительные и переходные положения” закона Украины “О национальной безопасности Украины” относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил), (реестр. № 3015П);

Проект Закона о ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики относительно официальной поддержки усиление морской безопасности и охраны Украины (реестр. № 0025У);

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины “О предотвращении коррупции” (второе чтение) (реестр. № 2500Д);

О Кабинете Министров Украины;

О деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепление правопорядка.

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины созывается на 16:00.

Напомним, в январе в Сети была опубликована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.

После обнародования скандальных аудиозаписей 17 января Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.