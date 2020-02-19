"Слуги народу" в своєму фракційному чаті обговорювали, як підтримати вчорашню заяву Президента Володимира Зеленського про те, щоб привезти евакуйованих з КНР українців в особняки політиків в Конча-Заспі.

Про це повідомляють #Букви.

Так, народний депутат Олександр Качура написав, що підтримує ідею вибрати когось із фракції, хто б міг з даної теми виступити перед громадськістю.

“На підтримку заяви Президента щодо особняків вибрати когось із народних депутатів, хто зможе вийти і з трибуни Верховної Ради …”

Качура написав: “Супер. Я так і казав”.

Його колега Богдан Яременко: “Я коли чую ці п’яні крики про референдум, подумки у відповідь цитую знамениту СМС-ку. Хоча народовладдя люблю”.

Святослав Юраш: “А я згадую квітень 2014 го в Донецьку. Як там теж кричали туристи і сепаратисти”.

Вчора глава держави, виступаючи на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України, заявив, що деякі політичні партії підбурюють людей перекривати дороги, щоб перешкодити евакуації українських громадян з Китаю.

У зв’язку з цим він пригрозив привезти українців в особняки політиків.

“Я хочу звернутися до деяких політичних партій, які (ми цю інформацію знаємо завдяки правоохоронним органам) звертаються до місцевих жителів і підбурюють їх перекривати дороги. Ми з вами повинні розуміти: ми забираємо своїх громадян, які такі ж громадяни України, як і ми. А з приводу цих політичних “товаришів” хочу вам сказати правду: якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей.., я особисто привезу наших громадян у Конча-Заспу в їх особняки”

Він запевнив, що українці будуть евакуйовані з Китаю, де зараз спостерігається спалах коронавірусу.