Про це повідомляють #Букви.
Так, народний депутат Олександр Качура написав, що підтримує ідею вибрати когось із фракції, хто б міг з даної теми виступити перед громадськістю.
“На підтримку заяви Президента щодо особняків вибрати когось із народних депутатів, хто зможе вийти і з трибуни Верховної Ради …”
Качура написав: “Супер. Я так і казав”.
Його колега Богдан Яременко: “Я коли чую ці п’яні крики про референдум, подумки у відповідь цитую знамениту СМС-ку. Хоча народовладдя люблю”.
Святослав Юраш: “А я згадую квітень 2014 го в Донецьку. Як там теж кричали туристи і сепаратисти”.
Вчора глава держави, виступаючи на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України, заявив, що деякі політичні партії підбурюють людей перекривати дороги, щоб перешкодити евакуації українських громадян з Китаю.
У зв’язку з цим він пригрозив привезти українців в особняки політиків.
“Я хочу звернутися до деяких політичних партій, які (ми цю інформацію знаємо завдяки правоохоронним органам) звертаються до місцевих жителів і підбурюють їх перекривати дороги. Ми з вами повинні розуміти: ми забираємо своїх громадян, які такі ж громадяни України, як і ми. А з приводу цих політичних “товаришів” хочу вам сказати правду: якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей.., я особисто привезу наших громадян у Конча-Заспу в їх особняки”
Він запевнив, що українці будуть евакуйовані з Китаю, де зараз спостерігається спалах коронавірусу.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкрив деталі евакуації українців із китайського міста Ухань. Йдеться про 56 людей. Серед них – українські та іноземні громадяни. Наразі дата евакуації запланована на 20 лютого. Безпосередньо перед посадкою в літак громадяни пройдуть медичний огляд, і ті, у кого будуть симптоми ГРВІ та підвищення температури до 37,2, до польоту допущені не будуть. Після посадки в Україні пасажирів і екіпаж з персоналом відправлять на карантин, а літак пройде спеціальну дорогу дезінфекцію, всі відходи спалять.
- Кабінет Міністрів виділив 4,5 мільйона гривень на евакуацію українців з епіцентру нового атипового коронавірусу, китайської провінції Хубей.