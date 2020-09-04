Про це йдеться в поясненні для депутатів від «Слуги народу», як коментувати ЗМІ ініціативу фракції щодо загальнонаціонального опитування. Документ Буквам передали депутати фракції.
«Слуга народу» послідовно виконує свою програму, з якою Президент і партія йшли на вибори 2019 року. Першим пунктом програми було народовладдя. Зеленський у програмі нагадав, що з моменту референдуму, який подарував незалежність, ніхто зі старих політиків по суті не запитував у народу думку по ключових питаннях — все вирішували самі, іноді — під килимом, за допомогою договірняків, — сказано в поясненні.
Депутатам рекомендують пояснювати ініціативи тим, що президент хоче ухвалювати рішення не через “договірняки”, а через опитування людей.
«Органи державної влади можуть запитати думку народу з ключових питань порядку денного. Ця думка не зобов’язана враховуватися при ухваленні державних рішень, але має бути взятою до відома», – йдеться в темнику.
Також опитування мають тестовим варіантом перед проведенням референдумів.
«Опитування доцільно проводити синхронно з голосуванням на тих чи інших виборах – бо це економія бюджетних коштів. ЦВК має експертизу, технології підрахунку. Тобто, маємо вже повноважний і досвідчений конституційний орган, який вже реєструє волю виборців і так само може реєструвати їхню думку і позицію», – також говориться в поясненнях.
Повний текст виглядає так:
- Як відомо, цього тижня депутати більшості ініціювали зміни в законодавство, щоб надати ЦВК в день виборів проводити опитування громадської думки. Депутати інших фракцій звинуватили їх у намаганні таким чином легалізувати дражливі питання по Донбасу чи постачанню води в Крим. У середу питання було знято з розгляду за ініціативою Корнієнка, але на ранок четверга знову через неї терміново зібрали комітет.
- Правка не набрала достатньої кількості голосів на комітеті, спробу переголосувати заблокувала опозиція. У відповідь влада провалила законопроєкт, необхідний для проведення виборів.
- У четвер в Раду внесено вже окремим законопроєктом ініціативу про опитування в день виборів від ЦВК.
- Як це може вплинути на результати виборів, читайте в статті Букв.