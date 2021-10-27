Близько дев'ятої години вечора 26 жовтня на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Infinity та Chevrolet Aveo. Водій останнього авто від отриманих травм загинув на місці.

#Букви зібрали усю відому інформацію про цю аварію.

Що сталося?

За інформацією правоохоронців, Infinity мчало і на швидкості вилетіло на перехрестя на червоний сигнал світлофора. Там у цей момент із другорядної дороги починали рух автомобілі. Крім того, по “зебрі” на головній дорозі теж рухалися пішоходи.

Жахлива ДТП в Харкові – автомобіль Infinity на великій швидкості намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора, внаслідок чого в’їхав у Chevrolet. Водій Chevrolet загинув на місці, а водій та 2 пасажири Infinity госпіталізовані.https://t.co/KloYEWKUCI pic.twitter.com/38gcQVbmGc — Букви (@Bykvu) October 27, 2021

Саме в цей момент Infinity вилітає на перехрестя і трощить Chevrolet Aveo. На місці зібралося багато перехожих, викликали поліцію, “швидкі” та рятувальників.

За даними поліції, удар припав якраз на двері водія Chevrolet Aveo, 58-річний чоловік загинув на місці. Троє пасажирів Infinity – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина – наразі госпіталізовані до реанімації.

Фото: Національна поліція

Тіло загиблого рятувальники ДСНС діставали із понівеченого авто за допомогою спецінструменту.

Фото: ДСНС України

Хто був за кермом?

За повідомленнями місцевих ЗМІ, водієм Infiniti є 16-річний Микола Харківський. Машину йому нещодавно купили батьки.

Відкрито справу

За фактом ДТП відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини). Хлопцеві загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Адміністративні притягнення

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на 16-річного кермувальника Infiniti раніше вже складали адмінпротоколи через водіння без водійського посвідчення та перевищення швидкості.

Кримінальне провадження

Крім того, підліток два роки тому притягався до кримінальної відповідальності за стрілянину у супермаркеті. Про це у коментарі #Буквам сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, у листопаді 2019 року підліток із травматичної зброї стріляв у людей у супермаркеті “Таврія”.

Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями: 122 Кримінального кодексу – це умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, а також ст. 125 – “Умисне легке тілесне ушкодження”.

За словами Дмитра Чубенка, суд призначив підлітку умовний термін.

З якого віку в Україні можна кермувати автомобілем?

Зазначимо, що в Україні водійське посвідчення на право керування автомобілем можна отримати з 18 років.

У 16 років дозволено керувати мопедами, моторолерами та мотоциклами.

Для того, щоб отримати посвідчення водія на право керування авто, в автошколі необхідно пройти 100 академічних годин (по 45 хв) теорії та 40 академічних годин практики.