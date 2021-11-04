Про це повідомляє поліція Одеської області.
Водій автомобіля Opel на Адміральському проспекті скоїв наїзд на двох пішоходів прямо на пішохідному переході. Після цього він втік з місця пригоди.
Внаслідок ДТП загинула одна людина, інший пішохід отримав перелам ноги та його було ушпиталено.
“Було смертельно травмовано 15-річну дівчину та травмовано 21-річного хлопця, якого доставили до лікувальної установи з ушкодженнями”, повідомив Артем Дзундза, слідчий поліції Одеській області.
Поліціянти почали шукати водія та невдовзі виявили його автомобіль покинутим на вулиці Луніна.
Станом на 21:00 водія все ще не знайшли.
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