В Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої одна людина загинула, ще одна - постраждали. Водій втік з місця ДТП.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Водій автомобіля Opel на Адміральському проспекті скоїв наїзд на двох пішоходів прямо на пішохідному переході. Після цього він втік з місця пригоди.

Внаслідок ДТП загинула одна людина, інший пішохід отримав перелам ноги та його було ушпиталено.

“Було смертельно травмовано 15-річну дівчину та травмовано 21-річного хлопця, якого доставили до лікувальної установи з ушкодженнями”, повідомив Артем Дзундза, слідчий поліції Одеській області.

Поліціянти почали шукати водія та невдовзі виявили його автомобіль покинутим на вулиці Луніна.

Станом на 21:00 водія все ще не знайшли.