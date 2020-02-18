У вівторок, 18 лютого, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України

Брифінг за підсумками засідання відбудеться о 12:00 на Банковій. У ньому візьмуть участь секретар РНБО Олексій Данилов, керівництво Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.

У повідомленні прес-служби не вказано, в зв’язку з чим збирається РНБО. Причиною, ймовірно, є сьогоднішня атака російсько-окупаційних військ на українські позиції на Донбасі.

Так, сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. Наразі йде бій.

Бойові дії відбуваються в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого).

У штабі операції Об`єднаних сил вже повідомили про втрати серед українських воїнів.