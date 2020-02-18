Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України
Брифінг за підсумками засідання відбудеться о 12:00 на Банковій. У ньому візьмуть участь секретар РНБО Олексій Данилов, керівництво Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.
У повідомленні прес-служби не вказано, в зв’язку з чим збирається РНБО. Причиною, ймовірно, є сьогоднішня атака російсько-окупаційних військ на українські позиції на Донбасі.
Так, сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. Наразі йде бій.
Бойові дії відбуваються в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого).
У штабі операції Об`єднаних сил вже повідомили про втрати серед українських воїнів.
- Упродовж останніх двох місяців на Донбасі попри домовленості про припинення вогню було зафіксовано майже 400 обстрілів.
- В кінці січня на ділянці розведення в Петровському збройні формування РФ обстріляли власні позиції, щоб зімітувати порушення режиму “тиші” з боку українських військових.
- За кілька днів спеціальна моніторингова місії ОБСЄ на Донбасі зафіксувала військову техніку бойовиків “Л/ДНР”, розміщену з порушенням ліній відведення.