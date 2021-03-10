У середу, 10 березня, виповнилося рівно 160 років від того дня, коли відійшов у вічність Тарас Шевченко – видатний український поет, класик української літератури, художник і мислитель.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, у березні 1847 року за участь в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства та за поезію Шевченка арештували і заслали до Орської фортеці Оренбурзького окремого корпусу з царською резолюцією про заборону писати i малювати.

У 1857 році зусиллями друзів Шевченка повернули з заслання. У 1858 році він прибув до Москви, потім до Петербурга.

У 1859 році поет приїхав до України, але перебував під наглядом поліції. Йому заборонили постійно проживати в Україні і зобов’язали переїхати до Петербурга.

Десятирічне заслання, хвороби підірвали здоров’я поета.

Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року у віці 47 років, наступного дня після свого дня народження (9 березня).

Як згадували згодом сучасники поета, майже всю ніч з 9 на 10 березня Шевченко сидів на ліжку і важко дихав: сильний біль у грудях не давав йому лягти.

Хворого поета відвідали друзі. За їхніми спогадами, Шевченко планував поїхати в Україну, говорив, що рідне повітря відновить його здоров’я.

Поета не стало о 5:30 ранку. Лікар констатував смерть через хронічну хворобу – органічний розлад печінки та серця і водяну хворобу.

Товариші домовилися перевезти тіло Шевченка в Україну, як просив він у своєму “Заповіті”.

Поховали Тараса Шевченка спочатку на Смоленському кладовищі в Петербурзі.

Проте, на виконання передсмертної волі поета та за ініціативи діячів української громади його прах було перевезено до Канева, де перепоховано у травні 1861 року на Чернечій горі.

Могилу Шевченка постійно відвідують українці, а Чернеча гора отримала другу назву – Тарасової. У 1925 році вона стала частиною теперішнього Шевченківського національного заповідника.

У 1939 році там було відкрито пам’ятник Тарасу Шевченку роботи скульптора Матвія Манізера, а згодом збудовано літературно-меморіальний музей.

Творчість Тараса Шевченка увійшла до скарбниці світової культури, його твори перекладені більшістю мов світу. Іменем поета названі вулиці, площі та населені пункти.

В Україні та за кордоном на вшанування пам’яті Шевченка встановлено значну кількість меморіальних дощок, барельєфів, обелісків та пам’ятників.

Найвищою в Україні творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва є Національна премія України імені Тараса Шевченка (присуджується щорічно).