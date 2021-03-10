Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, у березні 1847 року за участь в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства та за поезію Шевченка арештували і заслали до Орської фортеці Оренбурзького окремого корпусу з царською резолюцією про заборону писати i малювати.
У 1857 році зусиллями друзів Шевченка повернули з заслання. У 1858 році він прибув до Москви, потім до Петербурга.
У 1859 році поет приїхав до України, але перебував під наглядом поліції. Йому заборонили постійно проживати в Україні і зобов’язали переїхати до Петербурга.
Десятирічне заслання, хвороби підірвали здоров’я поета.
Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року у віці 47 років, наступного дня після свого дня народження (9 березня).
Як згадували згодом сучасники поета, майже всю ніч з 9 на 10 березня Шевченко сидів на ліжку і важко дихав: сильний біль у грудях не давав йому лягти.
Хворого поета відвідали друзі. За їхніми спогадами, Шевченко планував поїхати в Україну, говорив, що рідне повітря відновить його здоров’я.
Поета не стало о 5:30 ранку. Лікар констатував смерть через хронічну хворобу – органічний розлад печінки та серця і водяну хворобу.
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Товариші домовилися перевезти тіло Шевченка в Україну, як просив він у своєму “Заповіті”.
Поховали Тараса Шевченка спочатку на Смоленському кладовищі в Петербурзі.
Проте, на виконання передсмертної волі поета та за ініціативи діячів української громади його прах було перевезено до Канева, де перепоховано у травні 1861 року на Чернечій горі.
Могилу Шевченка постійно відвідують українці, а Чернеча гора отримала другу назву – Тарасової. У 1925 році вона стала частиною теперішнього Шевченківського національного заповідника.
У 1939 році там було відкрито пам’ятник Тарасу Шевченку роботи скульптора Матвія Манізера, а згодом збудовано літературно-меморіальний музей.
Творчість Тараса Шевченка увійшла до скарбниці світової культури, його твори перекладені більшістю мов світу. Іменем поета названі вулиці, площі та населені пункти.
В Україні та за кордоном на вшанування пам’яті Шевченка встановлено значну кількість меморіальних дощок, барельєфів, обелісків та пам’ятників.
Найвищою в Україні творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва є Національна премія України імені Тараса Шевченка (присуджується щорічно).
- Міністерство закордонних справ до річниці дня народження Тараса Шевченка зареєструвало світовий рекорд за кількістю встановлених пам’ятників митцю.
- В італійській Флоренції 9 березня відкрили пам’ятник українському поету й художнику Тарасу Шевченку з нагоди його 207-го дня народження.
- 9 березня Шевченківський комітет оголосив імена лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року.