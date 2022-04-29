Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
У виданні наголосили, що про сьогоднішню можливу евакуацію дізнались від джерела з Офісу президента України.
“Сьогодні планується операція по виведенню мирного населення з заводу”, – розповіли в ОПУ не розголошуючи подробиць.
Варто зауважити що напередодні, 28 квітня, генсек ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що проводяться інтенсивні перемовини щодо можливості евакуювати людей з “Азовсталі”.
Також Гутерреш після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявляв, що очільник Кремля “у принципі згоден” на евакуацію цивільних з заводу у Маріуполі.
- Нагадаємо, заступник командира полку “Азов”, капітан Святослав Паламар звернувся до військово-політичного керівництво України із закликом деблокувати чи евакуювати мешканців Маріуполя, які опинилися в оточенні російських військ.
- Раніше дівчата, яким вдалось виїхати з заблокованого Маріуполя, поділились пережитим з перших днів вторгнення. Їхні рідні та ще дуже багато сімей із дітьми перебувають у місті. Вони закликали допомогти визволити людей із заблокованого міста.
- Також п’ятий президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко зреагував на відвідини генсеком ООН Москви. За словами українського політика, було б краще, якби Антоніу Гутерреш здійснив візит до Маріуполя, а не російської столиці.