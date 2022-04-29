За даними ЗМІ, у п'ятницю, 29 квітня, Україна намагатиметься евакуювати мирних жителів Маріуполя, які перебувають в укриттях металургійного заводу "Азовсталь".

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У виданні наголосили, що про сьогоднішню можливу евакуацію дізнались від джерела з Офісу президента України.

“Сьогодні планується операція по виведенню мирного населення з заводу”, – розповіли в ОПУ не розголошуючи подробиць.

Варто зауважити що напередодні, 28 квітня, генсек ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що проводяться інтенсивні перемовини щодо можливості евакуювати людей з “Азовсталі”.

Також Гутерреш після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявляв, що очільник Кремля “у принципі згоден” на евакуацію цивільних з заводу у Маріуполі.