Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.
За графіками за день були відключені 903 963 користувачів.
“Завтра, за попередніми прогнозами, також залишаємося в стабілізаційних графіках. По лезу, але проходимо”, – зазначив він.
Коваленко зауважив, що у цій ситуації важливо розуміти, що основна проблема з відключеннями зараз не через дефіцит генерації, а через неспроможність мереж в певних регіонах забезпечити доставку необхідного обсягу електроенергії. І Київ та область в цьому випадку постраждали найбільше від обстрілів росіян.
Раніше в “Укренерго” попереджали, що сьогодні у Києві та ще семи українських областях все ж застосовуватимуть аварійні графіки відключень електроенергії, попри те, що напередодні вони не були заплановані.
В “Укренерго” нагадують, що обмеження світла введено для зменшення навантаження на мережі та забезпечення сталого балансування енергосистеми. Крім того, воно потрібно для уникнення повторних аварій після пошкоджень внаслідок ракетних ударів й атак дронами-камікадзе.
Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.
- Росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України. Ракетними обстрілами завдано ударів по ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
- Для завдання масованого удару по території Україні 31 жовтня РФ витратила близько 760 млн доларів. В останній день жовтня РФ застосувала різні типи ракет і безпілотників.