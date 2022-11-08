Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

За графіками за день були відключені 903 963 користувачів.

“Завтра, за попередніми прогнозами, також залишаємося в стабілізаційних графіках. По лезу, але проходимо”, – зазначив він.

Коваленко зауважив, що у цій ситуації важливо розуміти, що основна проблема з відключеннями зараз не через дефіцит генерації, а через неспроможність мереж в певних регіонах забезпечити доставку необхідного обсягу електроенергії. І Київ та область в цьому випадку постраждали найбільше від обстрілів росіян.

Раніше в “Укренерго” попереджали, що сьогодні у Києві та ще семи українських областях все ж застосовуватимуть аварійні графіки відключень електроенергії, попри те, що напередодні вони не були заплановані.

В “Укренерго” нагадують, що обмеження світла введено для зменшення навантаження на мережі та забезпечення сталого балансування енергосистеми. Крім того, воно потрібно для уникнення повторних аварій після пошкоджень внаслідок ракетних ударів й атак дронами-камікадзе.

Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.