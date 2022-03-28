Про це повідомляє Офіс Представництва президента України в АР Крим в Facebook
Солдати РФ зняли державний прапор з установи. Компетентні органи перевіряють інформацію щодо події. У представництві додали, що ворожі війська можуть вдатися до провокацій. Тому громадян закликають бути обережними й тимчасово утриматися від відвідування офісу.
Через бойові дії установа поки припинила роботу. Співробітники офісу працюють дистанційно та на підконтрольній уряду України території. Тому вони можуть продовжувати допомагати мешканцям України з окупованого Криму.
Російським солдатам та співробітникам спецслужб РФ, що злочинно проникли до офісу, пропонують припинити протиправні дії та добровільно здатися Збройним Силам України. У повідомленні зазначено, що це пом’якшить міру відповідальності та дозволить зберегти життя.
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