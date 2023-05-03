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Спілка молочних підприємств України закликала об’єднатися з метою зняття заборони експорту

Спілка молочних підприємств України звернулась до виробників та переробників молока з проханням об'єднати зусилля для врегулювання питання відновлення імпорту української молочної продукції в Польщу, забороненого 15 квітня польським Міністерством розвитку економіки і технологій.

Середа, 3 травня 2023, 16:03
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Про це інформує пресслужба СМПУ.

Останні заяви, які роблять посадовці ЄС, свідчать, що, вірогідно, заборону імпорту саме молочної продукції до Польщі і ще кількох країн ЄС найближчим часом буде знято і Єврокомісія продовжить розгляд доказів доцільності такого кроку з боку тих країн ЄС, які заявляють, що українська молочна продукція справляє значний вплив на їх ринки.

СМПУ вважає, що за такої невизначеності загроза нашому внутрішньому ринку залишається. У випадку затягування практичного скасування заборони, українські переробники скорочуватимуть обсяги закупівлі молока, тому що без перспективи експортного збуту переробка втратить сенс, адже переробні підприємства зараз не готові працювати для заповнення складів. Виробники молока при цьому будуть змушені  спочатку поступатися в ціні сировини, а коли виробництво молока стане збитковим, почнуть позбуватися поголів’я.

“Ми, Спілка молочних підприємств України, зараз активно шукаємо підтримки не тільки в Україні – в українського уряду, партнерських асоціацій, але і у наших європейських колег – Європейської молочної асоціації, польських молочних об’єднань, Європейської асоціації по торгівлі молочними продуктами Eucolait. Ми всі єдині в тому, що заборону імпорту українських молочних продуктів до Польщі та ряду інших європейських країн необхідно скасувати. Крім того, ми вважаємо, що вже зараз уряд має передбачити механізм дзеркальних заходів для протидії таким крокам наших зарубіжних партнерів в майбутньому”, – йдеться в дописі.

Зазначено, що переробні підприємства, не маючи державної підтримки, за умови збереження ціни на сировину на поточному рівні без можливості збільшення і так високих для нашого споживача цін на свою продукцію, будуть змушені різко скоротити закупівлю сировини. “Програють не тільки виробники сировини, програє вся галузь”, – мовиться в заяві.

СМПУ закликала всі галузеві асоціації, виробників молока, переробні підприємства, аграрні медіа підтримати СМПУ, використовувати всі свої можливості для захисту вітчизняного молочного ринку, постійно інформувати уряд про наслідки для галузі подібних рішень.

Раніше Спілка молочних підприємств України (СМПУ) звернулася до Уряду в проханням ввести заборону імпорту молочної продукції з Польщі.

Нагадаємо, що 15 квітня Польща тимчасово заборонила імпорт зерна та інших харчових продуктів з України, “щоб захистити польський сільськогосподарський ринок від дестабілізації”.

Теги: виробники молока, війна, Мінекономіки Польщі, молочна продукція, підтримка України, Польща, російсько-українська війна, СМПУ, спілка молочних підприємств України, импорт

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