російсько-українська війна

25 лютого

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Спілкується перекладачем або жестами: історія японського волонтера у Бахмуті

Волонтер із Японії Такао Тайнака приїхав до України влітку 2022 року. З того часу японець активно допомагає українцям. Зокрема, їздить в зону бойових дій та підтримує людей, що живуть під ворожими обстрілами.

Субота, 25 лютого 2023, 00:59
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Про це повідомляє “Укрінформ”. 

Фото: mc_svarka / Instagram Takao_ukraina / Twitter

“Знає лише японську, але мовчки робить величезну роботу”, — розповідають про Такао українці.

Наразі Такао лише вивчає українську мову, тому з місцевими жителями спілкується через Google-перекладач або жестами.

Фото: mc_svarka / Instagram Takao_ukraina / Twitter

Волонтер вже побував у Києві, Харкові, Запоріжжі та Краматорську. Зараз Тайнака допомагає жителям Бахмута. 

На другий тиждень перебування у Бахмуті Такао вмовив свого друга долучитись до нього, а також вирішив відкрити в Україні власну компанію, аби створити робочі місця та познайомити українців з рідною Японією.

“Працювати — означає розвивати українську культуру та піклуватися про серця людей”, — вважає він.

Фото: mc_svarka / Instagram Takao_ukraina / Twitter

Фото: mc_svarka / Instagram Takao_ukraina / Twitter

Теги: війна, волонтерство, підтримка України, російська агресія, російсько-українська війна, японець, Японія, Бахмут, волонтер

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