Спілкується перекладачем або жестами: історія японського волонтера у Бахмуті

Волонтер із Японії Такао Тайнака приїхав до України влітку 2022 року. З того часу японець активно допомагає українцям. Зокрема, їздить в зону бойових дій та підтримує людей, що живуть під ворожими обстрілами.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“Знає лише японську, але мовчки робить величезну роботу”, — розповідають про Такао українці.

Наразі Такао лише вивчає українську мову, тому з місцевими жителями спілкується через Google-перекладач або жестами.

Волонтер вже побував у Києві, Харкові, Запоріжжі та Краматорську. Зараз Тайнака допомагає жителям Бахмута.

На другий тиждень перебування у Бахмуті Такао вмовив свого друга долучитись до нього, а також вирішив відкрити в Україні власну компанію, аби створити робочі місця та познайомити українців з рідною Японією.

“Працювати — означає розвивати українську культуру та піклуватися про серця людей”, — вважає він.