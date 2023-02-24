Спілкується перекладачем або жестами: історія японського волонтера у Бахмуті

Про це повідомляє “Укрінформ”.
“Знає лише японську, але мовчки робить величезну роботу”, — розповідають про Такао українці.
Наразі Такао лише вивчає українську мову, тому з місцевими жителями спілкується через Google-перекладач або жестами.
Волонтер вже побував у Києві, Харкові, Запоріжжі та Краматорську. Зараз Тайнака допомагає жителям Бахмута.
На другий тиждень перебування у Бахмуті Такао вмовив свого друга долучитись до нього, а також вирішив відкрити в Україні власну компанію, аби створити робочі місця та познайомити українців з рідною Японією.
“Працювати — означає розвивати українську культуру та піклуватися про серця людей”, — вважає він.
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